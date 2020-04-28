永慶房屋逆勢徵才 疫情來襲業績不減反增10%

新冠肺炎疫情在全球肆虐，影響經濟甚鉅。住宅市場，台灣建築業第一季 329 檔期推案僅 4700 億、跌幅近 2 成，代銷業者接案朝向暫緩公開至第二季、520 檔期。至於中古屋部分，公開資訊觀測站資料顯示、2020 年上市櫃房仲品牌業第一季業績，較 2019 年同期減少 30%，即使扣除去年建案入帳後，整體業績仍顯示小幅衰退。

疫情干擾房市，看屋者出門、出價意願減低不少，不少房地產業者保守看待市場景氣，建築開發商縮小土地布局、代銷業接案降低獲利、提升銷售週轉率；房仲業者年獲利率下降，紛紛調整經營模式或縮小規模，以求度過疫情下的房市寒冬。

而在疫情之下，永慶房產集團業績突圍成長、超前部署科技搶得先機，率先揭露房價資訊至門牌的永慶實價登錄 3.0 與科技智能看屋服務，雙軌並行，業績逆勢成長 10%！並宣布擴大徵才、積極培養人才布局，成為房仲業的領頭標竿。

市場反轉 建築、仲介業保守度寒冬

有仲介業者表示，中古屋市場價格反應落後於預售與新成屋市場，第一季市場價格反應並不明朗，但到第二季開始有明顯萎縮；雖說短期內不易有大幅降價機會，但在疫情未受控制前、買方信心不回籠，中古屋市場的衰退將持續，經營也受到影響。

反觀永慶逆向操作，旗下 4 品牌今年截至目前全台新展店 50 店，約佔 15 大房仲新展店數的近 40%；並持續在全台 21 縣市的店數市佔穩居第一。觀察六都新北、桃園、台中、高雄店數成長更屢傳捷報，較去年同期成長 50% 以上，新加入的加盟店東中有 6 成為其他品牌人員認同永慶經營理念轉招加入，讓永慶穩坐房仲第一品牌領先地位。

永慶董座孫慶餘開職缺助就業 大台北徵才上千人

根據資料，農曆年後本為各家企業徵才重要時刻，但因新冠肺炎全球延燒，有不少企業因疫情而暫緩。人力銀行統計，有近四成企業呈現觀望並暫緩徵才計畫，而根據勞動部最新統計，全台實施無薪假的勞工數已破 1.8 萬人，其中又以批發及零售業、住宿及餐飲業、製造業等行業別居多。無薪假人力衝入就業市場，即將到來的畢業季，職場新鮮人求職難度將大幅增高。

永慶房產集團董事長孫慶餘日前宣布，在這波疫情衝擊下，許多產業裁員減薪、放無薪假或是暫緩徵才，「我們在此時加碼擴大徵才，希望讓轉職者及社會新鮮人有一個安心且能永續發展的就業環境，為台灣社會安定盡一份企業社會責任。」

目前永慶房屋雙北市就提供有上千個職缺，而永慶房屋獨有的「958」優勢：提供新進第一線房仲經紀人前九個月每月五萬元、彈性工作八小時制度，及創新的工作遊戲化平台「永慶大聯盟」，加上有專屬學長姐帶領與 360 小時的教育訓練，也讓永慶房屋經紀人成為這波疫情下的搶手工作，年後履歷量較去年同期增加 2 成以上，周周面試逾百人。

永慶房屋人資部經理塗振宏提醒：今年的社會新鮮人將面臨雙重挑戰，一是職缺變少：疫情影響許多企業轉為保守暫緩徵才；二是競爭者變多，近來看到許多因遭遇裁員減薪、放無薪假而萌生轉職，前來面試的轉職者，今年的畢業生得跟更多有工作經驗者競爭，建議今年的社會新鮮人要超前部署、提早面試。