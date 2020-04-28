油價跌通勤成本降低  桃園A7重劃區建案受青睞

新冠肺炎疫情爆發，全球經濟重挫，國際油價下修，利空相互衝擊；然而反觀台灣，疫情控制得宜，房地產保值效益再受關注。專家直言，如今是現金為王、房地產更是相對有利的投資商品，其中桃園龜山 A7 重劃區因通勤距離成本降低，讓外環城市的建案更具吸引力，近期受到買方青睞。

油價大跌，資金尋找出口，抗跌保值的房地產成了不錯標的。最近桃園建案受惠油價低、開車通勤成本低等因素，吸引剛性需求的自住買盤看房，其中以 2020 年北部房地產一級戰區的桃園龜山 A7 重劃區的建案頗為明顯。

桃園龜山 A7 重劃區的「富宇上城」，由於符合知名建商、大基地規劃、公設豐富、設計細緻等 4 大優點，成了熱銷建案。

房產專家直言，大基地的建案，比起其他小基地建築，更容易規劃出大器格局、成為區域指標；「富宇上

負責「富宇上城」現場銷售的華昱廣告協理孫晟泰表示，這件個案因為基地大，創造出 A7 重劃區內其他建案比較罕見的 6 大特色，(1) 中庭面積約 700 坪，保留大量綠化空間，營造住戶綠憩饗宴，(2)6 棟擎天建築，讓每棟建築保有寬闊棟距，增添居住私密性，(3) 純住家，一樓零店面，打造完整公設，塑造豪宅門面與氣勢，(4) 單層 6 拼雙電梯設計，節省公共電費及電梯維護的費用支出，(5)4 進式地下停車場出入通道，比一般 2 進式規劃設計更安全，(6) 全齡化 26 項公共設施，打造幸福居家場域，回家就是在渡假。

這次新冠肺炎疫情讓人們意識到，如果沒有一間自己的房子，連個躲避的地方都沒有。如網友所說：「有間房不至於無家可歸，有輛車不至於寸步難行。」房子所提供的安全感在上升，會增加年輕人購買首間房、中年人購買第二間房的決心。「富宇上城」2-4 房規劃，滿足首購、首換、第二房的置產族群，搭配客製化彈性付款，搶先置產，等待未來增值。城」基地面積達 4046 坪，規劃地上 24 層、地下 4 層；地段鄰近雙園區、後面自然山景及台北盆地視野，周邊還有公園綠帶，保證生活休閒宜人。產品規劃含車位 24 坪、2 房至 45 坪 4 房，總價 968 萬元至 1690 萬元，更推出自備 6 萬起，月付 1 萬起的彈性自備款付款，要讓消費者輕鬆購屋。