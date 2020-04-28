〈5月報稅季來了〉防疫宅在家報稅 五招自保方法閃駭客攻擊

因應新冠肺炎疫情，財政部鼓勵民眾盡量宅在家用網路報稅，專家提醒，網路報稅雖方便，但也要留意資安風險，建議從五大面向著手，包括：安全聯網、安全裝備、安全備份、不亂點閱或開啟不明網頁或社群媒體，避免遭駭客攻擊導致個資外洩。

今年報稅除可透過自然人憑證、健保卡與電子憑證等方式，多了超商多媒體事務機 (KIOSK) 查詢碼與台灣行動身分識別服務 (FidO) 兩種認證方式，透過手機、平板裝置或電腦就能輕鬆報稅。

KPMG 安侯企業管理股份有限公司副總經理邱述琛表示，網路報稅建議可透過五大原則避免資安外洩，首先是連結安全網路，包括家中或公眾網路 Wi-Fi 與網站必須有 https 加密裝置。

在安全裝備部分，民眾透過電腦、手機或其他移動裝置設備加裝安全防護軟體，同時針對重要報稅資料、財務等敏感個資也要做好備份。

邱述琛指出，報稅時也要留意避免點閱來路不明的郵件與相關附加連結，如要上網查詢資料，建議應從官網或其他可信任管道直接登入。

此外，網路報稅時也別隨意開啟社群媒體，例如 Line 的附加檔案，應直接透過官網或其他可信任的管道下載社群軟體，相對較為安全。

邱述琛提醒，因應防疫考量，今年報稅期間延長一個月至 6 月 30 日截止，為避免駭客透過網路以「避免感染新冠肺炎，網路報稅輕鬆學」、「使用網路提早退稅」等類似釣魚郵件，鎖定初次報稅的「網路報稅小白」，發動三合一聯合攻擊，竊取個資或敏感性資料，在操作網路時務必要留意資安風險自保。