蘇揆邀立委座談聽取意見 現金紓困已發出211億元

行政院長蘇貞昌今 (28) 日邀請執政黨團立法委員逾 40 人到行政院，針對各項紓困方案聽取意見，根據統計，目前各部會已發出現金紓困 211 億元，累計逾 141 萬人領到補助，蘇揆強調，行政院不發通通有獎的消費券，但會針對衝擊較大的族群做好紓困措施。

行政院發言人 Kolas Yotaka 轉述，蘇揆邀請超過 40 名民進黨立委至行政院座談，副院長陳其邁、秘書長李孟諺及衛福部、交通部、經濟部、財政部等正副首長也都到場，政務委員龔明鑫先進行簡報，說明目前紓困進度，隨即開放立委發言，並由主管機關的首長回應。

根據統計顯示，截至 27 日止，政府各部會現金紓困共發出個人 194 億元、產業 17 億元，合計達 211 億元，補助對象涵蓋中低收入者、自營業者、計程車及遊覽車司機、導遊與領隊等，超過 141 萬人受惠。

Kolas 指出，立委提出的意見多元，涵蓋各產業，從製造業、中小企業、美髮、小吃、農漁業等，提出各類紓困疑問與建議。

其中，討論最頻繁的議題包括產業紓困標準「業績下滑超過 50%」是否有調整空間、50 萬元小額貸款的還款方式能否更多元、銀行放款的標準能否再鬆綁等。

蘇揆最後裁示，行政院不發通通有獎的消費券，但對於遭遇重大衝擊的企業與個人、急需幫助的經濟弱勢族群紓困，會一步一步做好，今天委員所提的改善意見，會交由各部會首長督導，並追蹤進度。