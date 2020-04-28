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紓困運動產業 教育部斥20億元推振興抵用券 健身房、賽事適用

鉅亨網編輯陳于晴
教育部長潘文忠。(圖：擷自行政院直播)
教育部長潘文忠。(圖：擷自行政院直播)
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行政院政務委員龔明鑫今 (28) 日召開紓困記者會，針對教育與運動產業措施進行說明，教育部長潘文忠表示，兩波紓困總計編列 31.55 億元的特別預算，待疫情緩和後，另規劃 20 億元運動產業相關的振興抵用券，可用於健身房、球類賽事等。

在疫情期間，許多運動事業包括健身房、游泳池、運動用品店、運動傳播業等，營運面臨衝擊甚至是停業，潘文忠表示，紓困 2.0 向行政院爭取到 19.55 億元經費，用來協助運動產業度過難關，教育部以今年 2-6 月作為補助的期程，6 月後視疫情發展而定。

潘文忠說明，若業者營業額減少達 15%，補助最高 250 萬元，主要以員工薪資、場地租金、行政管理及因應提升補助為主。

若營業額衰退達 50%，補助金額將會專案審核，其中，薪資補貼方面，將補助每位員工經常性薪資 4 成，每月最多 2 萬元，補助 3 個月；營運資金補貼則依照員工人數，每位 1 萬元資金協助企業；因應提升補助的部分，包括研發創新、技術提升、數位行銷等費用。

至於個人部分，潘文忠指出，像是自由球評、自由教練等相關從業人員也可以申請補助，若酬勞減少達 50%，補助最高每月 2 萬元，最多 3 個月。

為防疫需求，國內外許多賽事停辦、延期，體育團體也遭受劇烈影響，潘文忠表示，教育部編列了 5 億元經費，補助添購防疫用品最高 30 萬元，同時補助停賽衍生費用，包括機票、膳宿及門票等費用，截至目前，已受理 23 個團體，補助 1 億多元。

針對國內近 1600 家運彩經銷商紓困，教育部總計投入 7 億元協助運動彩券發行應變，包括新增其他投注標的賽事 (電競)、強化投注賽事玩法、提高獎金支出率，截至昨天，銷售情況已從零提升至 45%。銷售佣金收入減少達 15%，每位經銷商 3 月份加發 1 萬元，4 月起適用紓困薪資、營運補助。

龔明鑫強調，經銷商若同時銷售運動彩券與公益彩券，兩種彩券的業績損失補貼，將各自由教育部與財政部負擔，並不會有重複領取的現象。

潘文忠表示，待疫情緩和後，教育部會再投入約 20 億元的經費，推行運動產業振興抵用券，鼓勵民眾用於健身房、國民運動中心，或是前往觀賞各項球賽，待詳細規劃完成後，會再對外說明。