經濟部打造呼吸器國家隊 初期規劃100台雛型機

因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，經濟部長沈榮津今 (29) 日出席立法院財政委員會前受訪表示，特別預算追加規劃 5000 萬元，投入呼吸器功能原型機開發，目前已取得 Medtronic 醫材產品資料，將整合國內供應鏈、系統廠，初期先做 100 台雛型機進行測試，打造呼吸器國家隊。

經濟部針對嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案，規劃從原先預算編列 204.91 億元，追加至 774.4 億元。

根據經濟部書面資料指出，預算運用上將分為防治及紓困振興，其中，規劃 5000 萬元，辦理侵入式急重症呼吸器功能原型機開發，將整合國內呼吸照護醫材與電子機械感測元件等供應鏈與系統整合廠商進行產品開發，並依醫材法規進行驗證，沈榮津今表示，初期規劃將做出 100 台雛型機進行測試。

而針對紓困振興方面，經濟部共編列 773.9 億元預算，包含辦理受疫情影響商業服務業、會展產業、製造業及相關技術服務業等薪資營運資金補貼 382.7 億元，廠商出口保險行政費用補貼 1.3 億元，企業貸款融資保證及利息補貼 212.02 億元、刺激消費 110.97 億元、1988 紓困振興專線 1.8 億元、水電費補貼 65.11 億元。