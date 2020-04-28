外資回補一天又轉賣 面板及半導體相關個股遭調節

台股今 (28) 日收漲 48.79 點來到 10616.06 點，成交金額 1819.12 億元，三大法人買超 24.05 億元，僅外資賣超，不過期貨增持多單不同調，而觀察外資買超，今日多集中在雲端伺服器及記憶體個股，賣超則多為面板及半導體相關族群。

三大法人今日合計買超 24.05 億元，自營商買超 19.78 億元、投信買超 20.85 億元，外資賣超 16.56 億元；期貨方面，外資淨多單增加 337 口，來到 3.65 萬口。

外資今日買超前十名來看，最多的是元大台灣 50 反 1 1.18 萬張，其餘著重在雲端伺服器及記憶體相關的個股，包含智邦、南亞科、至上、廣達等個股；外資也大買晶電、華航，金融股則買開發金、兆豐金。

外資賣超部分，多集中在面板以及半導體相關，其中以剛開完法說的聯電 6.63 萬張最多，其他則包含群創、友達、華邦電，而日月光、力成、彩晶也在外資賣超名單中。

外資也賣超富邦 VI 3.02 萬張，僅次逾聯電，同時賣超金像電、亞泥、國巨等個股均逾 3000 張，金融股則以賣超元大金 1.92 萬張最多，新光金、台新金、玉山金、中信金等也遭到外資賣超。

投信買超則以長榮航 6200 張最多，其次為奇鋐 4732 張，其餘多集中在 PCB 相關的欣興、南電、台郡、金像電、泰鼎 - KY、聯茂等個股。