〈房產〉首季房地合一稅收年增98% 六都台中貢獻最多

據財政部最新房地合一稅收統計資料顯示，2020 年第 1 季全台高達 18.6 億元，年增率 98%，全台六都以台中市單季稅收 4.55 億元最多，而台北市則是稅收金額成長幅度最大為 2.05 倍，稅收翻倍反應市場復甦，更顯示短期換手已成市場主流。

統計顯示，今年第 1 季個人房地合一稅大幅增加，全國房地合一稅收 18.63 億，跟去年同期相比增加 98%，而六都中以台北市成長最多，今年台北市首季房地合一稅收 1.86 億，年增幅 2.05 倍；至於六都稅收王為台中市，首季房地合一稅收 4.55 億居冠六都。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，房地合一稅是在 2016 年上路，稅收翻倍不僅反應市場復甦，短期換手已成市場主流，尤其房市盤整時買方趁勢低價入手，在近期多選擇逢高出脫，是稅收水漲船高的原因。

綜觀全台六都今年首季房地合一稅，稅收總額最高為台中市，共 4.55 億、年增幅 171%，稅收第二高是高雄市，共 3.34 億、年增 88%，第三高是台南市，共 2.10 億、年增 59%，桃園市稅收總額未擠進六都前三名，但今年首季 1.54 億，年增幅 161%，為年增幅第三高都會區，至於新北市首季房地合一稅 1.69 億，年增幅僅 18%，是六都中首季成長幅度最低的都會區。

郎美囡表示，近年全台各都會區皆有投資方著手資產布局，且首購及換屋等剛性自用買盤穩固，在交易量穩定發展的前提下，房地合一稅持續增加，其中台北市近來不乏高總價不動產成交，帶動稅收大幅成長，而台中市人口正成長，以其便利性與捷運綠線話題，也提升區域亮度及置產買盤意願，讓稅收居冠六都，同樣有人口紅利的桃園市今年首季成交量不俗，讓房地合一稅倍數增加。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，相較於奢侈稅無論賺賠都得課稅的作法，房地合一有賺才要繳稅的制度，會讓許多發現苗頭不對的屋主會趁早下車，2016 年前後的預售在近年陸續交屋，房價穩中帶堅卻難以暴漲，讓許多屋主願意讓利下車，應是稅收增加的另一個重要因素。