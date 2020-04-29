美新冠確診破百萬大關 佛奇：今年冬季疫情將捲土重來

美國新冠累計確診週二 (28 日) 超過百萬例，包辦全球三分之一的病例，成為全球目前疫情最嚴重的震央國。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 300 萬例，死亡數突破 21.3 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 5.7 萬。

由於美國新增確診數已趨緩，本週諸如科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州、田納西州，以及喬治亞州等美國多州將重啟經濟，放寬防疫措施。

隨著各州復工腳步跟進，第二波疫情恐勢不可擋。美國國立過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 博士週二警告美國各州，切勿過早重啟經濟活動，稱這可能導致疫情反彈，重回到幾週前的嚴峻狀態。

美國 CDC 主任 Robert Redfield 早前表示，美國入冬可能遭遇第二波更嚴重的疫情，由於流感季與新冠肺炎疫情重疊，可能給醫療系統造成無法想像的壓力。

佛奇週二預測：「我幾乎確定疫情會在今年冬季再次爆發。」

佛奇說：「在我看來，疫情無可避免地會再捲土重來.. 新冠肺炎不會從地球上消失，傳染病專家正在通過觀察南部非洲等其他地區開始進入較冷季節的狀況，試圖解碼新冠病毒的行為模式。」

佛奇還謹慎樂觀地看待今年冬天能研發出新冠疫苗。他表示：「希望到今年冬天的時候，我們就能知道我們是否有一種安全有效的疫苗，再下一步是挑戰大規模生產，使每個人都有足夠的疫苗，而不僅僅是富裕國家。」