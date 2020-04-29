梅努欽：小型企業貸款申請逾2百萬美元 將會嚴加審核

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週二 (28 日) 表示，對於申請金額超過 2 百萬美元的小型企業貸款，將會實施嚴格的查核，以確保紓困基金能流向真正需要幫助的企業。

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的衝擊，美國政府推出了薪酬保障計劃 (PPP，Paycheck Protection Program)，以協助小型企業渡過難關，但第一輪高達 3490 億美元的紓困資金，卻於短短 2 個星期之內達到額度上限。

上週美國眾議院通過了 4840 億美元的刺激法案，再次為小型企業貸款追加 3100 億美元的資金，然而摩根大通 (JP Morgan) 警告，新一輪薪酬保護貸款計劃亦持續不久，且資金可能很快會再次用完。

該紓困基金設立的目的，為協助員工數在 500 人以下的小型企業，支付員工薪資、租金及公共費用。但根據數據資料公司 FactSquared 的統計，超過 220 間的上市公司，總共申請了至少 8.7 億美元的紓困基金，其中包括美國最大汽車經銷商 AutoNation(AN-US)、以及高級牛排連鎖餐廳 Ruth's Hospitality (RUTH-US)。

擁有高級牛排館茹絲葵的 Ruth's Hospitality，已從小型企業貸款計劃中，獲得了 2000 萬美元的貸款，AutoNation 則獲得了 7700 萬美元的貸款，兩間公司皆表示，將會返還所獲得的資金。

梅努欽強調，薪酬保障計劃是為了小型企業所設計的，而流動性相對充裕的上市企業，則不是該計劃的適用對象。因此，針對申請金額在 200 萬美元以上的貸款，將會由小型企業管理局 (Small Business Administration)，進行嚴格的全面審核。

根據小型企業管理局所公佈的準則，申請貸款的企業，必須聲明該款項的必要性，而由於上市企業能夠從資本市場募集資金，因此，將難以證明貸款申請的必要性。