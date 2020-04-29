直得醫療、半導體需求增 上半年獲利持平去年同期

線性滑軌廠直得 (1597-TW) 中國市場需求從復工以來，便較去年同期成長逾 1 成，主要應用來自毛利較高的醫療、半導體領域，直得表示，第 2 季表現將優於第 1 季，上半年獲利可望維持去年同期水準，營運不受疫情影響。

直得表示，雖然近期應用在工具機的大型線性滑軌需求相對減少，但中國市場的微型線性滑軌需求，從復工起就較去年同期成長，成長幅度至少達 1 成，主要應用來自半導體、醫療等；就目前看來，4 月表現優於 3 月，第 2 季表現也會優於第 1 季。

由於微型線性滑軌為醫療設備與半導體產業的關鍵零組件，在疫情蔓延下，也帶動微型線性滑軌需求，而其毛利又高於大型線性滑軌，也因此，直得表示，雖然上半年營收可能較去年同期小幅衰退，但獲利可望維持去年同期水準，營運相對不受疫情影響。

不過，直得也說，目前對第 3 季展望仍不明朗，還得觀察疫情變化。而申請台商回流方案樹谷廠二期，仍如期進行中，目前正在興建，投資額逾 10 億元，主要生產線性馬達、滾珠螺桿與滑軌，預計明年上半年量產，貢獻營收。

直得第 1 季營收 2.9 億元，年減 12.6%，毛利率 44.91%，年增 0.82 個百分點，營益率 17.61%，年增 0.33 個百分點；稅後純益 4392 萬元，年減 2.23%，每股純益 0.54 元。

