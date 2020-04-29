〈正文展望〉客戶需求穩 Q2稼動率上揚營運拚回溫

網通廠正文 (4906-TW) 第一季受到疫情影響，稅後淨損 1.24 億元、每股淨損 0.35 元，為近九年低點，不過，正文表示，目前客戶需求還算穩定，加上中國廠區復工、越南廠稼動率攀升，第二季營收及營益率均可望優於第一季。

正文第一季受疫情影響、中國廠停工，營收 26.3 億元，毛利率 12%、營益率 - 4%、稅後淨損 1.24 億元、每股淨損 0.35 元，連二季虧損，也是 2011 年第三季以來近九年低點。

不過，正文透露，目前客戶需求還算穩定，原來的客戶、產品訂單都持續出貨，且第二季隨著中國廠區復工，加上越南廠產線已經達 7 條，稼動率也有提升，在營收規模回升下，營益率也可望較第一季好轉。

正文美國營收比重超過一半，歐洲約 2-3 成，產能比重方面，目前越南約 3 成、中國 7 成，預計越南廠 10 條線全數開出後，中國、越南產能將各半，此外，正文也規劃在新竹湖口增設產線，提升中國外的產能。

正文昨日也公告，擬以資本公積發放現金股利 0.5 元，盈餘配發率逾 9 成，以昨日收盤價 20.65 元估算，現金殖利率約 2.4%。