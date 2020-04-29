〈聯亞法說〉Q2營收可望季增逾2成毛利率重回50% 今年力拚逐季成長

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，展望今年，財務長楊吉裕表示，第 2 季營運動能仍集中 5G 帶動電信 (Telecom) 產品，若全球肺炎疫情緩和，今年可望逐季成長，預期第 2 季營運將持平或較去年第 3 季下滑，法人估，聯亞第 2 季營收可望達 6 億，季增逾 2 成，毛利率重回 50% 以上。

楊吉裕表示，第 1 季受傳統淡季、疫情影響出貨，但電信 5G 需求強勁，其中 5G 應用的 10G、25G 產品供不應求，而數據應用方面，雖然美國疫情嚴重，第 2 季需求仍不明朗，但目前主要客戶皆正常運作，第 2 季也新加入大中華地區客戶，營收仍可望逐季成長。

展望第 2 季，楊吉裕表示，10G、25G 產品需求維持高檔，若疫情未繼續惡化，預期第 2 季營收將達去年第 3 季水準，不過，他指出，4 月營收受部分設備調整影響，產品出貨遞延至 5 月初，因此 4 月營收估較 3 月小幅衰退，但 5 月將恢復正常水準。

矽光產品方面，楊吉裕指出，400G 新產品仍照原定計畫陸續出貨中，3 月對主要客戶出貨已有一半比例為 200G、400G 產品，顯示客戶產品轉換相當順利，第 2 個客戶也預計第 2 季將開始量產 400G 產品，而日前曾提及的美國大型網絡客戶，3 月也有 400G 產品小量出貨，未來將進行 800G 產品開發，而近期也有新增 2 個矽光產品客戶。

另一方面，在手機 3D 感測方面，第 1 季仍以中國客戶為主，營收占比約 3-4%，但第 2 季將加入日本客戶，美國客戶也仍在評估量產時間，但預期隨下半年手機新品陸續推出，營收可望逐季成長，今年占比可望達到 1 成的目標不變。