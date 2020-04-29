疫情造成停課期間拉長 日本考慮改變新學年開始月份

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，日本首相安倍晉三在週三 (29 日) 的國會質詢中提到，有考慮將日本學校的新學年開始從 4 月改成 9 月，這也將方便日本的教育制度與國際社會主流接軌。

日本由於新冠肺炎的疫情擴大，各級學校的停課期間也跟著拉長。有 17 個縣的首長，在 29 日舉行的地方政府首長會議上，希望日本政府導入「9 月入學制度」。也在同日的全國知事會議上作出提案。

大阪府的吉村知事在當天會議中提到，由於停課期間正不斷拉長，希望以所有的學校為對象，從今年開始將新學年改為 9 月開學。

日本截至 2020 年 4 月 28 日的新冠肺炎確診累計人數 (圖片來源：NHK)

吉村知事在面對記者提問時，雖表示大阪府的公立學校預定在 5 月 11 日全面重啟教學，但以目前情況來看似乎有所困難。也有考慮將停課期間延長到 5 月底，但是因為牽扯到中央的方針還有整合問題，將會在黃金週連假期間來作出決定。

此外，吉村知事也提到，到時候就算利用每週六日還有暑假來追趕上課進度，也很難補滿上課時間，建議利用這次機會將新學年的開始時間改到 9 月，也順便與全球標準 (新學年在 9 月開始) 接軌。

東京都的小池知事也在同會議上表態，認為必須藉此機會在教育系統、社會系統作出改變。

在 29 日的眾議院預算委員會上，日本首相安倍晉三在相關質詢的答覆中提到「在面對如此大的變化當中，會在眾多選項當中來作檢討。」

日本文部科學大臣萩生田光一也在質詢時表示「如果日本國民廣泛的在這項問題上有所共識，也可列入主要的選項當中。」