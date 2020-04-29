股匯雙漲 台幣連3日見2字頭 創1個半月來新高

台北股匯市今 (29) 日續呈股匯雙漲格局，台股大漲超過 150 點，最高來到 10775 點，放量衝破季線反壓，資金行情扮演推漲要角，台幣連續第 3 個交易日見 2 字頭，開盤 45 分鐘最高來到 29.947 元，升值達 8.9 分，創 3 月 12 日以來新高價位。

台幣今日以 30.01 元、微升 2.6 分開出後，隨即衝破 30 元整數大關，最高來到 29.947 元，升幅近 0.3%，盤中在 29.96-29.97 元附近震盪。

隨著美元指數近期略見漲多拉回，主要亞幣再度轉強，韓元早盤升值達 0.4%，日圓升逾 0.3%，台幣升值 0.25% 上下，泰銖升 0.2%，人民幣則維持狹幅小升不到 0.05%。

法人指出，歐美新冠肺炎疫情逐漸改善，有利投資氣氛回溫，尤其全球央行強勁寬鬆救市，加上外資匯入、月底出口商有拋匯需求等支撐，預料短期台幣將持續偏多整理。

隨著外資已有積極回補台股跡象, 且投信過去一個月來也回補不少的部位，融券餘額更突破 80 萬張, 來到 1 個半月來新高，後續軋空行情可望進一步接棒資金面帶動的行情熱度。