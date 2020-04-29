避險需求靠攏美元資產 美元平衡債表現居前

美歐國家雖然加大購債力度與範圍，不過，市場仍持謹慎態度，配置側重美元資產，在策略偏保守操作之下，統計 4 月以來，債券型基金中，美國美元平衡混合型基金績效居冠，另類資產則是墊底。

理柏資訊顯示，統計至 4 月 27 日止，證期局核備的 238 檔債券型基金平均上漲 1.52%。其中，在避險需求驅動美元資產買盤，策略偏保守操作之下，美國美元平衡混合型基金表現居前，4 月上漲 5.29%。新興市場債券型 (強勢貨幣) 及新興市場債券型 (當地貨幣) 基金，則受油價重挫、全球需求疲弱以及美元走強壓抑，4 月分別僅上漲 0.65%、0.03%，而另類資產型基金受到市場震盪、部份資產定價失衡以及贖回壓力衝擊，4 月下跌 0.55%，於同類型基金中表現最差。

雖然美歐央行將非投資等級債納入購買範圍，支撐投資人風險偏好回彈，不過，油價崩跌，原油期貨收於負值，需求前景黯淡加大能源債下行風險，信用市場壓力傳導至高評等債種，引發債市降評擔憂，因此，市場態度仍謹慎，投資配置較為側重美元資產。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅 ‧ 維克表示，疫情擴散、多數經濟活動被迫停擺，部分固定收益市場因為流動性及市場壓力而受到嚴重衝擊，但儘管利差已經擴大，尚未充分反映其債信品質惡化的基本面，目前公債及房地產抵押債市逐漸趨穩，惟短線市場震盪幅度預期仍大，建議可適度納入高信評的美國政府 GNMA 債，降低整體投資組合波動，降低尾端風險。

此外，在公債外，信用債市中除了走勢相對穩健的投資級債，能在當前低利時代提供較佳的息收報酬的便屬高收益債。以全球高收益債來說，納入風險較高的新興市場公司債，殖利率雖然相對吸引人，但在市場震盪或是重挫時，跌幅也不小，進而造成資產減損。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶認為，與全高收相較，專注於美國企業所發公司債，且到期殖利率較短（約 2 年左右）的美國短年期高收益債，除了有高收益債吸引人的殖利率外，在市場震盪時也有更佳的穩定性。自 2008 年中金融海嘯前高點至今，美短高在年化報酬率緊貼全高收逾九成幅度，同時卻僅有全高收約六成的波動度，接近高品質的投資級債；而在同期間內全高收出現下跌時，美短高的平均跌幅也僅有全高收的三分之一，在擁有高收益債的報酬時，卻有接近保守債券的波動表現。

雖然肺炎疫情在歐美逐漸有趨緩跡象，但謝佳伶指出，疫苗尚未研發、全球石油過剩壓抑油價等變數未除，市場仍有可能再起波動，而美國短年期高收益債因鎖定體質評級較佳的美國企業，加上較多數債券平均更短的存續期，降低了可能發生的利率及違約風險，成為市場上具有不俗報酬，走勢卻相對穩健的少見優質資產，值得追求更佳風險調整後報酬的投資人關注。