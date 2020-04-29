受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成美國民眾搶購肉品。還有美、加及巴西的多家肉品加工廠，都因員工確診而相繼關閉，這也造成美國當地近 1/3 的豬隻屠宰場停止運作。有專家警告，美國在未來幾週內就有可能出現豬肉供應不足的問題。

由於新冠肺炎的全球大流行，美國消費者大量搶購肉品。根據尼爾森公司調查，在截至 4 月 18 日的一週內，美國肉品價格較去年同期上漲 30%，在 8 週內更大漲 39%。而植物性的肉類替代品，更分別在同期間暴增了 200% 及 265%

根據《路透社》28 日報導，美國總統川普在 4 月 28 日的時候表示，為確保美國國內的食物供應無虞，會援引國防生產法 (Defense Production Act) 來要求肉品加工廠持續運作。而肉品加工業的工會組織也提出要求，希望強化在防疫上的因應對策。

Smithfield 位在南達科他州的豬肉加工廠，從 4 月第 2 個週末之後，就決定無限期關閉工廠。而該工廠有超過 200 名員工確診的消息，也因為州政府的報告書而曝光。

另外像是 Cargill 位在賓州的肉品加工廠，還有巴西最大牛肉、雞肉出口商 JBS 設在科羅拉多州的牛肉加工廠等，也都因疫情關係而關閉。還有加拿大的多家肉品加工廠，也在過去一週紛紛傳出有員工確診而被迫停工。

美洲肉品加工廠陸續停工 全球恐出現「肉荒」 (圖片：AFP)

美國最大的肉品加工業者 Tyson Foods 也因這波疫情而被迫關閉工廠。該公司上週末警告，已有 12 個主要肉品包裝工廠停止運作，產品供應也出現短缺現象。

有日媒指出，美、加、巴西的肉品交易量約佔全球的 65%。雖然美洲仍有數百家肉品加工廠仍在運作，但肉品供應的減少速度快的嚇人。加上先前的非洲豬瘟就已造成全球的肉品供應吃緊，也擔心在新冠肺炎的攪局下，讓全球肉品供應出現危機。

在美國總統川普於 28 日所發出的行政命令中提到，光是一處大規模的牛肉加工廠停工，每天就會減少 1 千萬人份的牛肉供給。這種情形不僅威脅全美的肉品供應，也會使得處於緊急狀態的美國，在這類不可或缺的基礎建設受到動搖。