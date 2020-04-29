日媒：安倍政府擬將緊急事態宣言期限延長一個月

綜合多家日媒報導，隨著緊急狀態宣言有效期間屆滿，安倍政府正就延長全國緊急狀態一個月進行談判，預計本週五 (1 日) 與專家小組進行會議後決定是否進一步延長。

日本首相安倍晉三週三 (29 日) 在眾議院預算委員會上坦承，目前無法確定是否能在 5 月 6 日結束緊急狀態，並稱政府將在本週五 (1 日) 召開專家小組會議，就病毒傳播方式、民眾是否改變行為模式以減少接觸，以及國內健保系統的情況進行討論。

據日媒報導，週五會議將決定是否延長緊急事態宣言期限，全國緊急狀態可能再延長一個月。

然而週三 (29 日) 舉行的全國知事線上會議中，部分知事表示反對統一延長緊急措施，並對國內企業關閉所帶來的經濟衝擊表示擔憂。

儘管部分政府人士認為有必根據情況決定緊急事態宣言的涵蓋地區，不過已經有越來越多人認為，由於疫情尚未緩解，全國 47 個都道府皆無可避免。

消息人士稱，預計安倍將在今日舉行新聞發表會，再次呼籲公眾與當局合作，在黃金週假期至五月初期間避免外出。

由於部分地區疫情較嚴峻，安倍政府在 4 月 7 日針對東京、大阪等 7 個行政單位發布緊急事態宣言，隨後於 4 月 16 日宣布將全國 47 個都道府納入緊急狀態實施範圍，並預計至少將持續到 5 月 6 日。