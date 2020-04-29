〈正文展望〉Wi-Fi 6進程未受疫情影響 小金雞正基拚年底IPO

網通廠正文 (4906-TW) 認為，下半年雖然變數較多，但目前市場在導入 Wi-Fi 6 的進程並沒有太大的影響，而正文也子公司正基科技掛牌的計畫也未受疫情影響，最快可望在今年底完成 IPO。

正文認為，現在要關注五一長假過後，中國疫情是否會出現新一波反彈，下半年疫情影響下變數還是大，但 Wi-Fi 6 由於是新技術，現階段看來，市場還是有一定的需求，並沒有因此受到影響。

至於子公司正基掛牌，正文表示，近期將送件審查，也已經通過經董事會審議通過，釋出持有股份以符合上市審查準則規定。

正文表示，目前公司及旗下投資公司，持有正基共逾 7 成股權，正基月營收近 2 億元、年營收近 20 億元，而以正文第一季財報來看，正基在疫情衝擊下依舊保有獲利，可以說是名副其實的小金雞。

據了解，正基業務涵蓋無線多媒體、光通訊及機構件等，無線多媒體事業有 SiP 及 Wireless HDMI 等產品，其中，SiP 產品能整合 WiFi、Bluetooth、FM 或 GPS 等功能於同一模組，光通訊產品則有 GPON TO CAN 光學元件。