〈穩懋法說〉Q2營收估小衰 新產能開出計畫不變

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (29) 日舉辦線上法說，展望今年，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年對 5G 沒有悲觀的理由，但疫情影響全球供應鏈，估第 2 季營收小幅衰退，將加強公司因應管理，且擴產計畫也不變，5000 片新產能將如期在第 2 季底開出。

陳舜平表示，第 1 季疫情干擾下，產能利用率略微下滑，但仍維持在 9 成以上，展望第 2 季，評估疫情對穩懋影響後，估營收將小幅衰退，不同往年成長，而因穩懋應用、客戶多樣化，整體衰退幅度不大，但短期能見度僅約 4-6 周。

陳舜平進一步指出，第 2 季手機 PA、基礎建設需求仍相對其他產品強勁，今年也持續看好 5G 商機，新產能開出計畫不變，估第 2 季末前將開出 5000 片新產能，今年資本支出也維持原先預估 60 億元，折舊費用則較去年增加 1 成。

法人關心第 1 季庫存季增約 1 成，陳舜平表示，因應疫情對全球運輸衝擊，為確保生產原物料正常，穩懋將第 1 季安全庫存水位拉高，氮化鎵產品方面，目前占比不高，應用主要集中基礎設備。

陳舜平表示，穩懋今年發展重點仍將以手機 PA、基礎設備為主，但在 WiFi-6、軌道衛星應用上將持續布局；穩懋第 1 季各項產品營收比重方面，手機 PA 相關 40-45%、基礎建設 20-25%、Wi-Fi 15-20%、其他則占 15%。