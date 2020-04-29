矽創Q1純益年增43.34% 每股賺2.43元 創同期新高

驅動 IC 廠矽創 (8016-TW) 今 (29) 日公告第 1 季自結，受惠感測器出貨維持相對高檔，稅後純益達 2.91 億元，季減 4.91%，年增 43.34%，每股稅後純益 2.43 元，純益、每股純益均創同期新高。

矽創第 1 季營收 31.39 億元，季減 15.92%，年增 22.52%，營益率 16.98%，季增 2.45 個百分點，年增 4.71 個百分點，稅後純益 2.91 億元，季減 4.91%，年增 43.34%，每股稅後純益 2.43 元。

矽創第 1 季因驅動 IC 受季節性因素影響，出貨較上季下滑，營收季減逾 15%，不過，高毛利的感測器出貨仍維持高檔，帶動產品組合改善，連帶拉升營益率達 16.98%，創下歷史新高。

展望第 2 季，矽創指出，目前手機客戶均按計劃生產，訂單未受疫情顯著影響，且今年也有新增客戶，預計第 2 季出貨會較第 1 季、去年同期成長；驅動 IC 方面，由於出貨以低階入門手機為主，上半年屬淡季，業績估持平。

法人指出，矽創第 2 季受惠感測器出貨走揚，營收將優於上季，且產品組合持續優化下，獲利也可望優於上季、去年同期。