自營作業者現金紓困 10天內核撥逾200億元

行政院政務委員龔明鑫今 (29) 日陪同總統蔡英文，前往新北市汽車駕駛員職業工會，訪視自營作業者紓困現金發放情形，蔡總統指出，從 4 月 20 日迄今，不到 10 天的時間，達成率近 80%，核撥金額超過 200 億元，是所有紓困方案中最快的。

蔡總統致詞時表示，這是政府第一次運用工會的協助，對無雇主的勞工跟自營作業者發放補助金，核撥的速度非常快，幾近 8 成，超過 70 萬人領到補助，應該是所有紓困作業裡的第一名，同時也感謝勞動部許銘春自動請纓，主動統整此業務。

蔡總統指出，交通部針對遊覽車、小客車租賃業汽車燃料費跟牌照稅都有補助 50%，雖然不能減免，但至少可以做到的，就是拿出政府的資源補助 50%，對於不同的車種，也提供轉型升級人才培訓的補助。

蔡英文強調，面對這次疫情，很多產業都受到影響，各個部會也都提出不同的紓困方案多管齊下，在這段比較辛苦的時期，政府要用最大的力量，來保住大家的元氣、度過難關。

龔明鑫表示，根據英國《金融時報》報導，歐洲也將開始實施「留職保薪」的政策，預計斥資新台幣 3.3 兆元的經費，以穩住 3000 萬人的就業，可見全世界想法一致，龔明鑫強調，在明確政策下，穩住就業、度過難關就是政府現在最重要的事。