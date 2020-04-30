沈榮津：台商回台投資、防疫部署 台灣GDP相對有撐

行政院主計總處今 (30) 日將公布第 1 季經濟成長率，經濟部長沈榮津在立院聯席會議前受訪表示，台灣經濟成長率在台商回台投資、防疫提前部署相對有撐，展望今年，在半導體、離岸風電擴大投資下可望保持成長。

根據《彭博》調查，台灣今年首季 GDP 可望達 1.7%，優於鄰近國家，沈榮津表示，台灣在這次防疫超前部屬，加上防疫控制得宜讓國內生活一切如常，僅社交距離有管制，有助台灣今年 GDP 維持成長，主計總處先前也估台灣今年 GDP 將維持正成長。

展望今年，沈榮津指出，廠商從去年美中貿易戰開始擴大台商回台投資、在這次疫情中也出現轉單效應、加上台灣半導體先進製程、離岸風電投資，以及紓困計畫都有助國內經濟成長，而行政院也要求各部會加碼投資公共建設或提早施作。

根據投資台灣事務所統計，累計至昨 (29) 日投資台灣三大方案已帶動 459 家企業投資 9810 億元，創造 80812 個就業機會。

另一方面，國內口罩產能持續增加，媒體詢問是否開放廠商出口外銷，沈榮津回應，目前口罩仍以防疫優先、國內優先，而經濟部負責供給，分配尊重指揮中心決定，但會觀察疫情變化，向指揮中心建議。