〈Fed鴿派不變〉Fed 3月、4月聲明比一比：大幅強調經濟放緩、失業率上升等措詞

美國聯準會 (Fed) 於台北時間週四 (30 日) 2 時公布四月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，合於市場預期。

以下是聯準會 (Fed) 四月利率聲明，與上一次的三月利率聲明相比之措辭差異：

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時期裡，已充分利用各種工具來支持美國經濟，以實現就業最大化和物價穩定的政策目標。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發已在美國和全球各地對廣泛的民眾造成衝擊和經濟困頓，而為了防疫及保護公眾健康而採取的封鎖措施，正在導致經濟活動的急速放緩以及失業率攀升，需求疲軟和油價大跌已抑制了通貨膨脹成長，美國國內外經濟活動的中斷也已嚴重影響了金融市場，並削減了家庭和企業的信貸流動性。

「此前 3 月聲明寫：美國 2 月份就業市場依然強勁，經濟活動溫和成長，且近月來就業成長亦相當穩健、家庭支出溫和上升，但企業固定投資和出口依然低迷，能源業出現壓力。」

這一次的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟成長、就業市場和通貨膨脹力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險，這些問題下，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 之利率區間不變，委員會並預計將維持這一利率區間，直到確定美國經濟已抵擋住疫情的考驗，並能夠實現就業最大化和物價穩定之目標。

「此前 3 月聲明寫：與去年同期相比，核心通膨率已低於 2%，且通膨預期相關指標也出現下滑，但基於問券調查的較長期通膨預期指標則變動不大，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 之利率區間不變，委員會並預計將維持這一利率區間，直到確定美國經濟已抵擋住疫情的考驗，並能夠實現就業最大化和物價穩定之目標。」

委員會將繼續觀察一些即將發布的資訊對經濟前景的影響，這些資訊包括公共衛生、全球發展、通膨放緩等相關，委員會也會繼續使用貨幣工具，採取適當行動支持經濟。而在未來調整貨幣政策的時機和規模時，委員會將評估與就業最大化和 2% 通膨目標相關的已實現和預期的經濟狀況，評估經濟狀況的範圍包括勞動力市場，通膨壓力、通膨預期等相關指標，以及金融市場和國際情勢等相關資訊。

而為了支持信貸流向家庭和企業，聯準會將繼續購買美債和 MBS，以支持金融市場穩定運作，並使寬鬆的貨幣政策能向廣泛的金融環境有效傳導。此外，聯準會的公開市場操作將繼續提供大規模的隔夜和定期回購操作，同時委員會也會密切觀察市場情況，並適當調整計劃。

「此前 3 月聲明寫：未來幾個月委員會決議將至少增加 5000 億美元的公債購買，並至少增加 2000 億美元的 MBS 購買，公開市場操作近期也會擴大隔夜與定期回購操作，同時委員會也會密切觀察市場情況，並適當調整計劃。」

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、其他成員則包括鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)；卡什卡利 (Neel Kashkari)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。

「此前 3 月聲明寫：支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾、副主席威廉斯、其他成員則包括鮑曼、布蘭納德、克拉里達、哈克、卡普蘭、卡什卡利、奎爾斯；另外，梅斯特反對維持利率不變，她僅支持降息至 0.5%-0.75%。」