繼Uber裁員後 Lyft宣布裁員17% 再放員工無薪假

由於 Covid-19 大流行，民眾泰半時間居家防疫，共享乘車公司業務一落千丈，Lyft (LYFT-US) 週三 (29 日) 在一份監管文件中宣布，公司將裁員 982 名員工，並讓 288 名員工強制休假，藉此降低營運成本並調整現金流量。

週三美股廣泛上漲，Lyft 也因此消息跟隨大盤收高 4%，盤後續揚 1.5%。

Lyft 表示，此回約裁員 17% 人力，同時公司也對其餘員工施行降低基本薪資和強制休假 12 週的措施。自 5 月起，Lyft 執行領導階級減薪 30%、副總裁減薪 20%、其餘員工減薪 10%。

Lyft 執行長 Logan Green 週三表示，「很明顯，現在 Covid-19 危機將對經濟產生廣泛影響，這衝擊到我們的業務，因此我們得做出縮編團隊這個艱難的決定。」

「我們目前決策的指導方針是確保我們盡可能以最強的定位脫離危機，以達成公司的使命。」

Lyft 預期，裁員將產生 2800 萬美元至 3600 萬美元重組與相關費用，主要用於員工資遣費和福利，而這筆費用主要影響在第二季度才看得到。Lyft 的董事成員將放棄今年第二季的現金薪酬 30%。

稍早一日，Lyft 的頭號勁敵 Uber (UBER-US) 也宣布裁員 20%。Uber 拒絕回應置評請求，但在週二提交給監管機構的文件上表示，長期服務公司的技術長已辭職。