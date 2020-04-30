臉書祖克柏：太早重啟公共場所 疫情鐵定停不了！

臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週三 (29 日) 在臉書財報電話會議上警告，倘若過早重新開放公共場所，新冠肺炎疫情和經濟潰堤的結果「幾乎肯定」會持續下去。

祖克柏說，儘管現行的居家避疫限制帶來巨大的社會成本，但他擔心在疫情獲得控制之前，就過早地重新開放某些區域，「未來幾乎註定要面臨疫情大爆發以及長期健康和經濟結果惡化」。

他補充說明，新冠病毒對臉書的影響巨大，「我仍然非常擔心這種健康緊急狀況，這種經濟後果的持續時間將較大眾目前所期望的更漫長。」

美國部分州正考慮是否重啟因 Covid-19 大流行而關閉的業務活動。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 和白宮已經制定各州官員在決議是否重啟時應依循的指導方針，但也表示最終決定權仍在各州政府。

目前喬治亞州、南卡羅來州、密西西比州和蒙大拿州等少數幾州已放寬社交距離的限制，其中一些州已重新開放體育館、飯店和零售商運作。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，截至週三，美國新冠病毒確診人數超過 100 萬人，至少 58968 人因此死亡。