新冠肺炎疫情更新：瑞德西韋研發有進展 美國確診數破百萬

週四 (30 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，4 月 29 日中國新增確診病例 4 例，其中境外移入 4 例，無新增死亡病例。另外，公佈新增無症狀感染者 33 例，當日無轉為確診病例，當日解除隔離 28 例，尚在觀察的無症狀感染者 998 例。

截至 4 月 29 日止，累計死亡病例 4633 例，累計確診 82862 例，累計追踪密切接觸者 73 萬 2369 人，尚在醫學觀察密切接觸者 8032 人。

全球新增疫情

美國新增 25935 例，累計確診 103 萬 6652 例。

加拿大新增 2572 例，累計確診 51597 例。

德國新增 4836 例，累計確診 16 萬 1173 例。

英國新增 4076 例，累計確診 16 萬 5221 例。

法國新增 427 例，累計確診 12 萬 8442 例 (法國官方下修累計確診數)。

義大利新增 2086 例，累計確診 20 萬 3591 例。

瑞典新增 681 例，累計確診 20302 例。

白俄羅斯新增 973 例，累計確診 13181 例。

西班牙新增 2144 例，累計確診 21 萬 2917 例。

比利時新增 525 例，累計確診 47859 例。

俄羅斯新增 5841 例，累計確診 99399 例。

土耳其新增 2963 例，累計確診 11 萬 7589 例。

伊朗新增 1073 例，累計確診 93657 例。

日本新增 221 例，累計確診 14416 例。

韓國新增 9 例，累計確診 10761 例。

新加坡新增 690 例，累計確診 15641 例。

資料來源: WHO, 鉅亨網製表

疫情相關消息

1、WHO 每日疫情報告：4 月 29 日，全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 66276 例，累計達 301 萬 8952 例；死亡病例比前一日增加 5376 例，累計達 20 萬 7973 例。

2、美國國家衛生研究院（NIH）：NIH 臨床試驗顯示，瑞德西韋能促進新冠肺炎病患的治療過程。而美國藥廠吉利德也表示，瑞德西韋的實驗出現正面數據，達成主要評估指標。

3、新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊超出預期，即使美國政府已經推出幾波經濟紓困計畫，目的在救助陷入困境的企業，但仍難阻擋一波企業破產潮的來襲。數據顯示今年 3 月美國申請破產保護的企業數量與去年同期相比增加 18%。

4、歐洲當地時間 29 日，比利時、荷蘭、法國、愛爾蘭和希臘等 12 個歐盟成員國發布聯合聲明表示，要求歐盟委員會暫停執行相關法律，讓航空公司免於在航班取消的情況下向消費者全額退款，而是用限期消費券等替代補償措施。這 12 個國家在聲明中指出，新冠肺炎對航空業造成的影響前所未見，此舉可減輕航空公司的財務負擔。依照現行歐盟相關法律規定，一旦航班取消，航空公司應在 7 天之內向消費者全額退費。

5、歐洲央行公布的資料顯示，為對抗新冠肺炎帶來的衝擊，歐元區非金融機構的貸款 3 月份出現大幅增加。3 月份，公司貸款成長 5.4%，幾乎接近 2 月增速的兩倍。與此同時，家庭貸款成長從 2 月的 3.7% 降至 3 月的 3.4%。民間部門的貸款 3 月份成長 5.0%，高於 2 月的 3.7%。

6、德國外交部部長表示，由於多國仍在實施限制措施，以遏制肺炎疫情蔓延，因此德國將把現有的針對境外旅遊警示延長至 6 月 14 日。他進一步指出希望 6 月中旬以後可不再實施旅遊警示，但不能保證不會再有新的限制措施。

