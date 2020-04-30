川普：不延長社交距離指引 下週恢復跨州行程

美國總統川普表示，現行的社交距離指引在週四 (30 日) 到期屆滿後，聯邦政府將不會延長實施，而他的女婿、白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner) 則說，美國經濟在 7 月之前就能恢復活力。

隨著各州開始重啟經濟，川普週三 (29 日) 表示，社交距離指引週四到期後將慢慢「淡去」，由各州自行決定之後的作法。

在白宮待了一個多月的他表示，計劃恢復跨州的官方活動行程，下週將到亞利桑那州，之後可能造訪 11 月總統大選關鍵搖擺州之一的俄亥俄州。

目前美國大部分地區實質上仍處於封鎖狀態，禁止非必要的旅行。

川普還希望，未來幾個月舉辦能讓數千人參加的造勢活動，儘管專家表示，屆時研發出疫苗的希望渺茫。

美國因新冠肺炎 (COVID-19) 不治的人數在週二已經超過美軍在越戰陣亡的人數，防疫措施也飽受批評。受疫情衝擊，美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 4.8%，預料第 2 季數據只會更黯淡。

川普女婿庫許納形容，川普政府的防疫應變「是個成功的故事」，並看好美國在 7 月前能恢復活力，「再次生龍活虎」。

白宮也提及吉利德 (GILD-US) 試驗藥物「瑞德西韋」(Remdesivir) 在縮短病患康復時間方面有顯著的作用。川普公開要求，美國食品藥物管理局 (FDA) 加快腳步，批准瑞德西韋作為新冠肺炎的治療方法。

美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 產賞瑞德西韋有顯著的好處，「樹立了護理治療新標準」。

由美國主持的臨床試驗顯示，使用瑞德西韋的患者平均康復時間為 11 天、死亡率 8%，使用安慰劑的對照組患者平均康復時間為 15 天、死亡率 11.6％，顯示服用瑞德西韋患者的康復時間快了 31％。