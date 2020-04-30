〈台股盤前〉瑞德西韋報佳音+電子盤攻破10800點 多頭反攻力道可望延續

美國官方周三證實，瑞德西韋是一種可阻止新冠肺炎病毒的藥物，尤其在縮短康復時間有明顯且積極的效用，激勵美股四大指數全面收紅，台指期電子盤也走高，終場收在 10844 點，可望推升台股延續昨日多方氣勢，站穩季線關卡、往年線靠攏。

美國 NAID(國立過敏與傳染病研究院) 主任佛奇周三表示，瑞德西韋試驗數據已樹立新的治療標準，美國總統川普也要求 FDA 加速批准該藥，此外，外媒也報導，川普政府正加速研發新冠疫苗，目標是今年年底前提供 1 億劑。

市場消息方面，美國第 1 季 GDP 衰退 4.8%，經濟萎縮幅度大於市場預期，除了是自 2014 年第 1 季以來首次跌入負區間，也創下 2008 年金融危機以來最低水平。

不過，聯準會 (FED) 發表最新政策聲明，將維持零利率政策，並承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟，應對新冠肺炎帶來的巨大風險。

國內方面，旺宏昨日法說釋出，今年成長動能將來自 NAND Flash 與高密度 NOR Flash，NOR 與 NAND 第 2 季都已啟動漲價，且下半年還有漲價空間；目前各廠產能近滿載，估第 2 季營運與第 1 季相近，上半年可望優於往年同期並創歷年同期高，今年整體營運也將優於去年。

外資昨日在台股現貨大買 180 億元，期貨、選擇權也偏多操作，不過，法人提醒，台股今日遇連假前，成交量恐轉保守，加上上檔壓力仍沉重，短期不宜過度追高，建議投資人可留意財報亮眼個股布局。