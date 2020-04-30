零確診報喜 外資認錯助攻年線？10800站穩卡要緊

昨日摩台指與周選擇權雙結算日，演出台股本土莊家軋外資空手，加權指數衝過季線並一度續往 10800 點關卡靠近，以 10772.22 點作收，上漲 156.16 點，成交值放大至 1926 億元。台灣連續 4 日傳出武漢肺炎零確診喜訊，國際疫情也有和緩跡象，本周也出現第二度單日大買超逾百億元，外資認錯行情助攻年線？五一連假在即，10800 點站穩比路過重要。關鍵點位為 10749、10777、10847 點。

台股短多如欲續攻，10700 點關卡必須守穩，兩端哨站為 10683 與 10710 點，闖關 10800 點之前，10749 與 10777 為 2 個重要中途站，必須站穩 10812 點，10800 點才算正式收復，如能站穩 10847 點，才可正式取得年線挑戰權。年線 10969 點之前，還有 10885、10933 等 2 個關卡。如 10683 點未能守穩，需提防回測 10658 點，如棄守則挑戰年線恐須延後。而 10600 點兩端哨站為 10588 點與 10610 點，如未能挺住，意味短多調節壓力重，有回測 10558 點與 10500 點整數關卡的疑慮，如棄守 10500 點，本波攻勢將熄火，

轉為回檔。

外資認錯買盤是否持續？盤中除了觀察權值股強弱之外，新台幣匯率也是重要觀察指標。新台幣匯率昨日升破 30 元大關，又見 2 字頭，今日同樣須留意新台幣匯率是否仍維持在 2 字頭，將有機會引來外資加大匯入力道。

五一連假在即，而美股財報周重頭戲蘋果，亞馬遜等，都將在今夜登場，明天還有艾克森美孚，也將牽動美股相關版塊走勢。台股昨日大漲衝過季線後，10658 點也將成為短中線多空強弱分界點，回測不破，大盤將墊高至季線與年線間盤整，但如棄守，則仍回到原本季線至月線間的區間。投資人在選股部分，可不必太過心急，可觀察近日外資投信換股動作，以及新進場的標的，再配合技術面切入。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)