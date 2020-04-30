動能減弱 中國4月份製造業PMI跌至50.8 不如預期

周四 (30 日) 中國統計局公布 4 月份製造業 PMI 達 50.8，預期 51，前期 52。4 月份非製造業 PMI 為 53.2，預期 52.5，前期 52.3。4 月份綜合 PMI 達 53.4，前期 53。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，4 月份整體製造業生產營運情況仍較前一個有所改善，只是擴張力道減弱。在調查的 21 個產業中，食品及酒飲料精製茶、汽車製造、石油加工等 9 個產業 PMI 優於前一個月，紡織、化學原料製品、造紙印刷等 12 個產業 PMI 則出現下滑。

中國統計局表示，隨著中國復工復產持續進行，生產指數達 53.7%，但較 3 月份低 0.4 個百分點。從勞動力需求看，從業人員指數為 50.2%，企業聘雇勞工量已連續兩個月上升。

截至 4 月 25 日，在調查已復工的企業中，77.3% 的企業復產率達到正常水準的八成以上，比 3 月份高 9.4 個百分點。

同時，中國統計局認為需求恢復程度不如生產速度。因新訂單指數只有 50.2%，比 3 月份下滑 1.8 個百分點，低於生產指數。而調查結果顯示，反映訂單不足的企業比率高達 57.7%，部分企業反映市場需求疲軟，產品銷售面臨困境。

此外，外貿的不確定性增加，中國統計局指出因國外疫情加速擴散，全球經濟活動急速萎縮，使中國外貿面臨挑戰。新出口訂單指數和進口指數分別為 33.5% 和 43.9%，比前一個月下降 12.9 和 4.5 個百分點。部分企業反映新簽訂的出口訂單銳減，甚至已開工生產的訂單被取消。