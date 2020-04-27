中國1-3月工業利潤衰退縮小 年減36.7% 優於預期

周一 (27 日) 中國統計局公布，1 至 3 月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣 7814.5 億元，年減 36.7%，預期減少 38.3%，降幅比 1 至 2 月份縮小 1.6 個百分點。3 月份規模以上工業企業利潤則是年減 34.9%，降幅比 1 至 2 月份縮小 3.4 個百分點。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出四大要點：

第一、大多數產業利潤情況已有改善。3 月份，在 41 個工業大產業別中，有 28 個產業利潤成長 1～2 月份加速或是衰退減緩，其中，電子、酒飲料茶製造業利潤成長由負轉正，從 1～2 月份分別大跌 87%、21.9%，轉為成長 19.5%、7.5%。

第二、先進製造業利潤出現較明顯改善。3 月份，高階技術製造業利潤呈現年增 0.5%，1～2 月份為下降 37.1%；戰略性新興產業利潤年減 9.1%，跌幅縮小 30.7 個百分點。

第三，生活必需品產業利潤大幅改善。3 月份，農業副食品加工業利潤年增 28.7%，漲幅比 1～2 月份增加 26.5 個百分點；食品製造業利潤下降 16.4%，跌幅縮小 17.1 個百分點。

第四、民營、小型、外資企業利潤跌幅出現縮小。3 月份，民營企業利潤年減 20.1%，跌幅比 1～2 月份縮小 16.5 個百分點；小型企業利潤減少 17%，跌幅縮小 23.7 個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下跌 38.9%，跌幅縮小 14.7 個百分點。

不過中國統計局強調，雖然 3 月份工業企業利潤情況有所改善，但受到市場需求未完全恢復、企業庫存上升、工業品價格持續下滑、成本壓力大等多重因素影響，工業企業利潤跌幅仍然偏高，企業獲利形勢仍不能過度樂觀。

