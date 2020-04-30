資金行情爆發 台幣再飆升1.31角見29.8元價位 創近2年新高

隨著美國聯準會承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟，再加上瑞德西韋藥物試驗結果傳出佳音，美元避險需求降溫，非美貨幣轉強，尤其台幣今 (30) 日繼續強彈，開盤後隨即衝破 29.9 元價位，交易僅 15 分鐘最高已來到 29.82 元，升值多達 1.31 角，在主要亞幣中表現最強勢，創 2018 年 6 月中旬以來新高價，也激勵台股續揚超過 150 點，站穩 10900 點大關。

台幣今日以 29.95 元、升值 0.1 分開出後，隨即快速升破 29.9 元關卡，最高來到 29.82 元。

觀察主要亞幣，以台幣升幅較大達 0.3%，反觀韓元、泰銖、星元均小貶不到 0.1%，日圓轉弱跌逾 0.15%，而美元指數續跌 0.18% 至 99.68。

法人指出，美國聯準會主席鮑爾罕見呼籲國會推出更多刺激措施、並警告即使疫情過去美國經濟也會復甦乏力，預料 2021 年下半年才會見到美國的失業率下降和通膨回升，使市場預期極寬鬆的環境將維持下去，有利資金面續強，預料短期台幣偏強態勢暫難扭轉。

而就台股來看，盤中大盤位置距離年線 10968 點附近僅不到百點之遙，在新冠肺炎疫情控制得宜的前提下，儘管全球經濟數據尚未見到明顯改善，不過預期心理正主導股市行情，加上資金行情熱絡，法人認為，短期應可站上年線反壓。