〈紐約匯市〉鮑爾誓言支持經濟 美元走軟 歐元延續漲勢

週三 (29 日) 美元延續跌勢，美元指數下跌 0.36%，來到 99.575，一度觸及兩週來低點，美國聯準會 (Fed) 週三宣布將利率維持在零，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 承諾，將動用一切工具以確保經濟能從新冠肺炎 (COVID-19) 危機中復甦，提振市場信心，美元避險地位流失，仍維持在週二低點 99.44 上方。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

在結束為期兩天的 FOMC 會議後，Fed 宣布將維持聯邦基準利率在 0% 至 0.25% 區間不變，FOMC 在會後聲明表示，疫情危機將在短期內嚴重影響美國經濟、就業和通膨，並對中期經濟展望構成重大風險。

Fed 主席鮑爾於會後聲明中強調，央行將致力於在這充滿挑戰的時刻，動用其所有工具，以支撐美國經濟，實現就業最大化、物價穩定的目標。

在資產購買方面，FOMC 使用和上月類似的措辭，「Fed 將繼續擴大購買美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，以支持平穩的市場運作，以及將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境。」

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 表示：「聯準會的政策反應非常激進。我們預估央行將繼續保持資金投放以減少金融市場的風險」

美元在 3 月份攀升至 102.99 的三年高點後，已累計下跌 3.5% 以上，主要歸因於全球央行為保護經濟免受疫情衝擊，而祭出的大規模刺激政策。

道富環球顧問 (State Street Global Markets) 分析師 Marvin Loh 表示：「央行當然不會想讓美國人感到不安，他們會竭盡全力繼續維持當前的作法。」

此外，在聯準會發表利率聲明前，美國商務部公佈 Q1 實質 GDP 季增年率報 - 4.8%，前值為增長 2.1%，較市場預估的 -3.7% 還差，創下自金融海嘯以來最大的跌幅，顯示肺炎疫情對於美國經濟造成相當嚴重的衝擊。

華盛頓西聯匯款分析師 Joe Manimbo 指出，美元對於第一季度 GDP 數值沒有太大反應，但他認為此一經濟數據，消弭市場對 V 型復甦的期待，同時這也證實投資人對第二季度 GDP 的可怕預測，他們認為 Q2 經濟增長將萎縮近 40%。

分析師已經開始關注未來幾個月的美國經濟的復甦程度，而路透社調查則預期美國經濟將在 2021 年增長 3.8%。

週三 (29 日) 美股盤前，吉立德科學 (GILD-US) 表示，旗下的「瑞德西韋」新冠臨床試驗藥物，獲得積極數據，幫助改善新冠肺炎患者症狀，美元因市場情緒樂觀而走軟。

令市場情緒更振奮的是，全球各地企業逐漸恢復營運，分析師 Joe Manimbo 表示，這表示全球經濟復甦有望早日實現，從而抑制美元需求。

Danske Bank 的分析師指出，美元指數已經走低，因為風險資產表現良好且原油價格上漲。甚至美元兌日圓也走貶，但歐元兌美元未能突破 1.09 水平。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

MUFG 貨幣分析師 Lee Hardman 表示，法國和西班牙以及其他歐洲國家放寬防疫封鎖措施，使投資者感到鼓舞，看來第二季度末之前的商業活動將有所增加。

歐洲央行即將於週四 (30 日) 召開四月利率會議，週四歐元兌美元 0.55%，來到 1.0877 美元，今年歐元兌美元已下跌約 3%。德銀的貨幣波動性指數從 3 月份高位急劇回落。

信評機構惠譽 (Fitch) 無預警地將義大利主權信用評等，下調至「BBB-」，為「投資等級」債券的最低等級，已瀕臨「垃圾級」，不過惠譽也把義大利展望從「負向」上調為「穩定」。

與全球貿易密切相關的澳幣走強，週三澳幣兌美元上漲 0.96%，至 0.6552 美元。本月澳幣上漲約 6%，較 3 月的 17 年低點上漲 18%。

JFD Group 分析師 Charalambos Pissouros 表示，美元走軟和與商品相關的貨幣走強表明，風險偏好可能會再持續一天。

截至週四 (30 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.575。-0.36%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0877 美元。+0.55%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2468 美元。+0.37%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6552 美元。+0.96%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3890 加幣。- 0.74%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.60 日圓。- 0.24%