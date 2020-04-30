〈房產〉4月房屋成交南熱北冷 桃園月減幅最大

連鎖房仲業者統計 4 月份內部成交量，全台六都南熱北冷，北部三都會區交易量縮，其中桃園月減幅最大，但為六都中唯一較去年同期成長；中南部交易則較為穩定，台南高雄月增率約有 2 成。

中信房屋 4 月不動產交易量與 3 月相較，台北市月減 13.5%，新北市月減 8.4%，桃園市月減 13%，台中市月增 8%，台南市月增 23.1%，高雄市月增 18.9%，全台平均月減 8.4%。與去年 4 月相較，台北市年減 14.7%，新北市年減 2.6%，桃園市年增 1.4%，台中市年減 9.7%，台南市年減 14.4%，高雄市年減 15.8%，全台平均年減 11.1%。

中信房屋指出，受清明連假影響，4 月上班天數較 3 月少，且月初新冠肺炎疫情仍緊張，因此造成 4 月整體交易波動較大。

中信房屋總經理張世宗表示，今年以來北市、新北與桃園交易量增，3 月更呈現大增的樣態。 4 月北三都成交量雖略顯冷卻，但交易件數仍比 2 月略多，桃園市由於 3 月份成交大增超過 3 成，比較基期拉高，因而造成月減幅度較大的現象。

探究本月北三都成交量未再突破新高的原因，張世宗認為，與北部 3 月後疫情較為緊張脫離不了關係，連假期間看屋人潮原本即有略減，且 3 月下旬後全球疫情擴散加劇、影響交易表現，但目前觀察國內疫情恐慌心態已有趨緩，北部房市交易如未有新增變數，預估後將可漸入佳境。

至於台中、台南與高雄的成交狀態，今年以來各月表現逐步站穩，張世宗認為，除非新冠肺炎疫情發展在中南部出現新變化，否則應可持續走穩，整體而言，六都交易年增率雖有衰減、起伏震盪劇烈，但實際上中古房市的基本體質仍屬穩健，只要疫情發展不再加劇、基本需求不退，那麼短期房市應僅會有些微波動。