〈房產〉開發大樓現址將委由戴德梁行Q3標售 可望改寫新紀錄

開發金 (2883-TW) 今 (2020) 年底將搬遷至新總部大樓，目前南京東路五段的開發大樓現址已由董事會決議，將在第 3 季以公開標售方式處分，並由外資商仲戴德梁行拿下主辦標售案。戴德梁行董事總經理顏炳立指出，此標案可能改寫新紀錄。

戴德梁行指出，位於北市南京東路五段的開發大樓，原即具備顯著地標性質，位處台北市南京東路五段精華區域，土地使用分區為第三種商業區 (特)，土地面積 755.65 坪，全棟商辦面積約 7978.86 坪，為台北市少見重新開發的完整地塊。

戴德梁行董事總經理顏炳立。(鉅亨網記者張欽攝)

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，中華開發大樓位於號稱台北華爾街的南京東路金融商圈，步行至捷運南京三民站只需要 3 分鐘，交通便捷，此次標售的中華開發大樓為單一所有權，現況屋齡 35 年已符合都更或危老獎勵條件的門檻，未來無論是維持現況使用或拆除重建皆適宜，本案預計在今年第 3 季開標，目前大型買方詢問度相當熱絡，開標結果極有可能再次創造紀錄。

戴德梁行指出，近年來台北市精華區大面積商業土地幾乎絕版，新完工的辦公大樓寥寥可數，少數新完工的辦公大樓更多是企業自用，讓 A 級辦公市場已「無貨可租」，導致商業區土地及辦公室市場水漲船高，綜觀近兩年商用不動產交易市場，每次商業區土地及辦公室推出都勢必成為市場競逐的目標。

戴德梁行指出，2019 年的信義行政中心地上權，南山人壽以 159.81 億元得標，溢價率 60%，每坪權利金單價為 744 萬元。京華城標售也以 372 億元創下台灣史上單一商用不動產最高交易金額記錄標出，土地面積 4986 坪，換算土地單價為 746 萬元，未來預計要興建四棟頂級辦公園區。聯強國際 (2347-TW) 以南港商辦史上最高價每坪 100 萬元購入世界明珠作為總部大樓。

在 2020 年，台北新信義計畫內世貿三館地上權案，南山人壽以 312.76 億標得，每坪權利金單價 644 萬元創下最高歷史記錄。台中七期台灣大道 2,593.47 坪地王，以 83.76 億完美標出，每坪單價 322.96 萬元，同時創下台中土地交易最高總價紀錄。整體而言 2020 年第 1 季雖值疫期間，但土地交易市場抗疫成功，創下單季交易量的歷史新高。

戴德梁行指出，從這兩年交易紀錄可以看出，無論是所有權還是地上權，只要市場上一有優質商用不動產釋出，都可看到大型企業、壽險業或開發商大舉進軍搶標。而此次公開標售的中華開發大樓，更是台北市中心幾乎絕版的大面積商業區土地，未來如果重新開發，除了可以容移 30% 之外，還可以加計危老或都更獎勵。

同樣在台北市南京東路五段上，目前已有 41 年歷史的馥敦飯店南京館，申請危老重建計畫，並獲通過、得到重建容積獎勵，目前馥敦飯店南京館地上建物已拆除，將與大陸建設合作改建。