落入衰退 4月份中國財新製造業PMI跌至49.4

週四 (30 日) 財新公佈 4 月份中國製造業 PMI 49.4，較 3 月份下滑 0.7 個百分點，重回衰退區間，顯示製造業景氣不佳。而財新做出的中國製造業情況似乎比中國統計局得出的更悲觀。

財新做出製造業趨勢，與中國統計局製造業 PMI 一致。中國統計局今日公布的 4 月製造業 PMI 達 50.8，較 3 月下滑 1.2 個百分點。

財新指出隨著中國復工復產的進展，製造業生產連續兩個月出現回升，但整體成長情況仍屬輕微。新訂單指數則連續三個月處於衰退區間，4 月持續下滑，主要原因是海外需求減弱。

而疫情在全球蔓延，多國進行封城、企業停工，導致新出口訂單指數連續四個月處於衰退區間，且 4 月衰退幅度超過 2 月，這個結論與中國統計局看法相當。

此外，受到訂單數量減少，導致廠商持續減少採購，消化現有庫存。原材料庫存進一步下降，但降幅很小。而工廠生產速度提升，但市場需求不振，再加上目前物資運輸仍不便，使得產成品庫存進一步上升。

需求疲弱導致製造業企業連續四個月減少聘雇勞工，4 月份就業指數在衰退區間內進一步下滑。同時，企業仍在消化前期訂單，累積工作量進一步上升，但上升幅度連續兩個月趨緩。

而 4 月份原物料買進價格出現逾四年來最明顯的跌幅。許多企業表示，成本下滑與大宗物資降價有關。為保持競爭力和提振銷售，製造商也繼續下調產品售價。這部份要留意恐不利 4 月份 PPI 走勢，暗示中國通縮有慢慢成形的跡象。

財新進一步指出，由於擔心肺炎疫情仍在持續，將打擊全球需求，中國製造業界信心普遍受挫，對未來 12 個月產出前景的樂觀度降至四個月來新低。

財新智庫莫尼塔研究董事長鐘正生表示，4 月中國復工復產仍持續進行，但出口訂單減少幅度太大，嚴重限制中國經濟的反彈幅度。在二次衝擊下，企業信心、就業、工業原物料庫存問題都更明顯。