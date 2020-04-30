全球股市黑天鵝多 台股定期定額成交突破10億元

全球新冠肺炎疫情持續延燒，各國政府紛紛祭出紓困措施，國際股市亦因相關效應「疫」起反彈，行情波動大。國泰金 (2882-TW) 旗下國泰證券表示，行情波動劇烈考驗投資人洞察介入時點能力，觀察證交所最新公布的 3 月券商台股定期定額成交金額 10.57 億元，宣告正式突破十億大關，月增率 14%，充分顯示國內投資人透過券商定期定額參與台股已經逐漸成為投資顯學。

與市場並進，國泰證券 3 月台股定期定額交易金額同步創高，寫下連續 3 個月市占率皆突破兩成的亮麗表現，國泰證券表示，不僅金額創新高，3 月總扣款筆數亦較前月增加超過 2 成，顯示台股定期定額市場的熱絡度。

國泰證券今年新增扣款標的至 93 檔，分別是 79 檔個股，涵蓋台灣前 50 大市值股票與 MSCI 成份股，以及 14 檔美中台 ETF，連結目前最夯的 5G 產業概念股，同時，大型藍籌股多居產業龍頭地位，具備相對強健的抗震能力。

此外，國泰證券持續投入研發資源，行動服務優化腳步不停歇，目前「國證 e 櫃台 App」的台股定期定額功能介面全新改版，若符合國泰證券台股定期定額投資標的，即直接跳出相關的個股資訊，提供投資人進行查詢與申購，此外，個股還新增設 5 項資訊揭露介面，分別是 K 線、籌碼、績效、新聞及基本等，協助投資人在定期定額布局台股時，充分瞭解所投資的個股。