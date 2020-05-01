〈報稅教戰手冊〉報稅也要「順時中」備妥電子憑證+讀卡機 不出門也能搞定稅事

一年一度的綜所稅申報今 (1) 日起跑，因應防疫需求，政府今年力推網路申報，只要備妥自然人憑證、已註冊健保卡、TAIWAN Fido 行動識別等其中一樣電子憑證，並備妥讀卡機，就能透過網路申報，需要繳稅者則可選擇金融卡、信用卡或行動支付繳稅，5 分鐘內就能完成報稅。

每年 5 月報稅首日因適逢勞動節，不少民眾都會趁著假期前往國稅局報稅，但受疫情影響，為避免人群聚集引發群聚感染，財政部積極推行網路報稅，即日起到 6 月 30 日止，民眾只要備妥電子憑證與讀卡機，到財政部電子申報繳稅服務網，點選並登入 108 年度綜所稅電子結算申報繳稅系統，就能下載所得與扣除額資料並完成報稅。

至於沒有讀卡機的民眾，則可以持自然人憑證或是已註冊的健保卡，到 7-11、全家、萊爾富或 OK 等四大超商的多媒體資訊機列印綜所稅查詢碼與戶號，一樣可完成所得稅申報。

台北國稅局說明，民眾取得戶號後，再同時輸入「戶號」與「身分證字號」登入報稅系統，透過超商取得的查詢碼下載所得與扣除額資料，同樣可完成網路申報。

財政部表示，今年報稅期間延長一個月到 6 月 30 日止，有長達兩個月的時間可申報，時間上相對充裕，如果非得跑一趟國稅局申報，也可事先到各國稅局官網點選「熱門焦點」的「線上取號及進度查詢」專區，查詢各分局、稽徵所瀏覽「叫號進度」與「等待人數」，選擇離峰時段到場，避免長時間等待增加群聚感染風險。