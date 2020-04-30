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台經院估全年製造業景氣黃藍燈 僅化學橡膠業恐亮藍

鉅亨網記者王莞甯 台北
3月製造業景氣燈號連亮2顆黃藍燈。(圖：台經院提供)
3月製造業景氣燈號連亮2顆黃藍燈。(圖：台經院提供)
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台灣經濟研究院今 (30) 日公布今年製造業景氣最新預測為黃藍燈，除化學橡膠業呈現藍燈，製造業各大類和整體景氣燈號全年均為黃藍燈，其中，下半年表現可望較上半年轉好。

台經院指出，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟需求轉弱，國際油價大幅走低，拖累國內傳統產業的生產動能，所幸台灣防疫得宜，加上半導體高階需求強勁，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵，第一季製造業相關數據表現優於預期。

不過，由於隨著各國陸續升級防疫措施，經濟活動幾乎停擺，歐美製造業景氣同步萎縮，預料第二季國內製造業亦將面臨挑戰。

台經院認為，目前仍有若干不確定因素可能影響經濟表現，包括疫情能否有效控制、各國因防疫而擴大財政支出與寬鬆貨幣成效、國際能源和原物料價格走勢等因素。

從製造業各大類來看，化學橡膠方面，國際油價重挫，加重下游廠商觀望氛圍，加上疫情擴大至全球，使主要外銷市場需求疲弱，台經院預估整體化學橡膠業全年將亮藍燈。

金屬機械方面，儘管美中貿易戰情勢緩和，且疫情導致部分轉單效應，但疫情仍影響下游產業業者回補需求，估全年為黃藍燈，其中，上半年景氣為藍燈，第四季起可望回溫。

電子電機業方面，第一季受疫情影響的程度仍小，不過今年全球經濟表現將不如預期，恐影響電子終端需求市場，全年亮黃藍燈，微第一季與第四季皆是綠燈。

運輸工業方面，隨著中國汽車零件廠復工情況陸續改善，國內汽車製造業者並未面臨太大的斷鏈問題，然而，整體經濟情勢不如預期，恐使全球車市景氣衰退，再加上進口車對國產車的威脅日益漸增，估全年景氣為黃藍燈。

另外，台經院也公布 3 月製造業景氣燈號，連續亮第二顆黃藍燈，信號值較上月減少 1.73 分 11.03 分。