政院拍板NCC人事案 陳耀祥真除 翁柏宗回鍋副主委

行政院今 (30) 日宣布，國家通訊傳播委員會 (NCC) 5 位提名人選名單，已經函送立法院審查，並指定陳耀祥為主委，翁柏宗則回鍋任副主委，展開新的任期，預期未來 5G 業務發展及推動，將是新任正副主委的最大挑戰。

NCC 前主委詹婷怡於去年 4 月 2 日閃電請辭獲准，責由副主委翁柏宗代理主委懸缺，不過，翁柏宗隔月以身體因素為由，請辭代理主委、副主委及委員三項職位，並隨即辦理退休，這次再度回鍋 NCC 引發外界揣測。

陳耀祥現年 56 歲，2016 年借調到 NCC 擔任委員，並從 2019 年 5 月底接任代理主委至今，專長領域在憲法、行政法、資訊科技法、媒體法等。行政院今天拍板，陳耀祥續任獲得真除，接掌 NCC。

行政院表示，林麗雲、王維菁及蕭祈宏等 3 人為新任委員，除被提名人蕭祈宏任期自 2020 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日止外，其餘 4 人任期均自 2020 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止。

行政院強調，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定，5 位被提名人專長含括法律、電信及傳播相關領域，學經歷俱優，期盼立法院儘早依法定程序完成審查。