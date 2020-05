〈工業技術資訊月刊〉以閱讀帶領企業 走出經營迷宮

口述/宏遠興業總經理葉清來 整理/陳玉鳳

紡織業是臺灣重要創匯產業,臺灣的紡織業從 90 年代的夕陽產業,走到現在世界第一機能布生產重鎮,靠的就是找出優勢、創新研發。國內機能布大廠宏遠興業總經理葉清來,熱愛閱讀並勇於實踐。無論是企管理論還是工業 4.0,葉清來知行合一,靠知識走在產業最前端。



我非常喜歡和別人分享,公司和工廠都可以開放給外人參觀,當然更不用說是讀書心得的交流。經營事業數十年,我深刻體會到,你必須成就他人,才能成就自己。只有為了社會、為了他人付出努力,生命才有意義。

我每周至少讀完一本書,並撰寫心得,從不間斷。閱讀惠我良多,我從中獲得許多關於產業創新、趨勢潮流、經營管理及人生修為的啟發。近來,我更透過大量閱讀,思考自己該如何帶領公司走出迷宮?

為了徹底實現「Time To Market」(接近市場,快速供貨)的目標,我們啟動「放膽射月 5+5 全球布局」,總共要在全球布局 5 座成衣廠、5 座紗布染整廠。除了已在上海、泰國、臺灣的工廠外,我們走出亞洲,遠征至非洲衣索比亞、中美洲海地建成衣廠及美國北卡羅萊納州建紗布染整廠。

衣索比亞、海地、美國等工廠,不僅地理位置非常遙遠,經營管理文化也與臺灣差距甚大。我們遇到很多挫折,至今也仍在摸索中,想要找出走出迷宮的道路。在這 2、3 年的過程中,我就是靠著閱讀,思考新方法、新理念,更重要的是的,閱讀讓我得以堅定心志,相信很快會有撥雲見日之日。

起而行 大膽迎接改變

在創新的道路上,史賓賽.強森博士所著《誰搬走了我的乳酪》及《走出迷宮》這兩本書談到的一些觀念,深深影響著我的思維方式和決策方向。這兩本書主要談到不同的人格特質,在面對工作和生活中的變化時,所可能有的不同反應。

在面對變局時,有一種人只會怨天尤人,或是只是坐著不斷分析又討論,就是不敢「起而行」,他們不敢行動,不願接受改變,直到有人以新信念克服自己的怯懦,他們才會嘗試追隨。面對變局,克服挑戰最快方法,就是接受情勢已改變的事實,要像書中那兩隻勇敢的老鼠一般,一發覺不對勁,就拔腿冒險走進迷宮,終於找到新乳酪。

閱讀這兩本書,我得到很多收穫,我告訴自己和同仁,一定要找到新信念,因為舊信念不能帶你找到新乳酪。我們一定要相信未來的世界會更美好,帶著這樣的「信仰」向前行,你會發現自己能成就的事沒有極限。

例如,我相信新建立的 3 個廠一定經營得起來,並想像美好的成功願景。抱著這樣的信念,我們努力想方設法解決問題。例如,我們一開始依循舊思維做事,謹守著「一個蘿蔔一個坑」的用人原則,北卡廠的管理部人員竟多達 43 人,後來我們採用「多能工」的新信念,由一人執行多種功能,如此一來,管理部的 9 個課縮減為 3 個課;全廠人變少了,效率及生產力卻變高了。

感謝活著 利他利己

我們的新計劃能夠走到今天,靠的是宏遠人的不屈不饒。我非常認同《恆毅力》這本書的核心觀念:人生成功的究極奧秘,就是熱情加上毅力的力量。

我也從日本「經營之聖」稻盛和夫的 6 項人生經營精進之道得到許多啟發。這 6 項分別為努力、謙虛、反省、感謝、善行、感性。我尤其對於「感謝」這件事非常認同,「活著」這件事就足以讓我心存感激,又如何會有其他抱怨。

關於「善行」,我也深有所感,做好自己份內的工作,其實就是行善。例如,宏遠衣索比亞、海地和美國北卡廠,總計聘僱 4,000 名少數族裔員工,我們照顧許多低收入者的生活,即使 3 個廠至今仍未達損益兩平點,想到對社會的貢獻,並改變了世界,晚上就很好睡了。

我們現在正處於「VUCA」(易變、不定、複雜/混亂、不明朗)的時代,不過,就如同《使命感,就是超能力》這本書所言,順從天命做事的人往往較能引發強大的內在力量,抵抗各種打擊,每個人都該找到自己的天命,串聯到自己的使命,並與機構使命達到一致,就可以貢獻社會,甚而改變世界,誠如甘地名言:Be the Change you want to see in the world.(你希望世界變成怎麼樣,就由你開始做起。)

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 339 期 2020 年 4 月號,未經授權不得轉載。