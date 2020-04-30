法國第一季GDP下跌5.8% 創二戰來最大跌幅

據法國國家經濟統計局 (INSEE) 週四 (30 日) 最新發布數據顯示，受到新冠肺炎疫情影響，法國第一季的國內生產總值 (GDP) 季減 5.8%，創下自二次世界大戰以來的最大單季跌幅。

法國第一季 GDP 下跌 5.8%，低於 2019 年第四季的 -0.1%，並創下二戰以來最大的季度萎縮，也是連續第二季呈現經濟萎縮，意味著法國在技術上處於經濟衰退狀態。此次跌幅甚至超出了大多數經濟學家的平均預期 -3.5%；此外，第一季的萎縮幅度也超越 1968 年第二季的 -5.3% 記錄，再當時，法國處於內亂，學生抗議，以及大罷工等問題當中。

法國 GDP 季增率表現 圖片：tradingeconomics

自 3 月 17 日以來，法國 6700 萬人被下令留在家中，除了買食物、上班、就醫或獨自運動，INSEE 表示，法國消費者支出在第一季季減 6.1%，而商業投資也下跌了 11.4%，消費者支出通常是法國經濟驅動力。儘管禁令將在 5 月 11 日結束，但政府警告表示，破產和失業可能隨之而來。

政府預計今年經濟將至少萎縮 8%，並已緊急通過價值 1100 億歐元的一系列紓困方案，佔法國整體 GDP 的 4%，以幫助法國企業和勞工。

先前，INSEE 估計，受疫情衝擊，經濟活動大約是正常水平的三分之二，有超過二分之一的私營企業員工被迫放無薪假，接受國家補貼，以防止永久性的大規模裁員。