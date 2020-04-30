新冠肺炎嚇跑投資者 亞洲Q1創投金額創近12季新低

新冠肺炎疫情打亂今年創投進度，KPMG 安侯建業最新發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，亞洲市場今年首季創投市場跌到近 12 季以來新低，在停工效應與市場觀望態度下，預估第 2 季創投市場仍不甚樂觀。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，今年全球風險投資金額共 610 億美元，其中歐美市場創業投資相對穩定，至於亞洲市場則受新冠肺炎疫情影響，導致第 1 季投資總額不太理想。

郭冠纓指出，美國創投市場中，包括自動駕駛公司 Waymo 第一季募得 22.5 億美元資金，可再生能源基礎設施投資者 Generate Capital 籌集了 10 億美元的新項目，另外視頻串流服務 Quibi 亦募得 7.5 億美元的巨額融資。

至於歐洲創投市場中，金融科技公司 Revolut 完成 5 億美元的 D 輪融資，德國飛行計程車公司 Lilium 獲得 2.4 億美元的融資。

相較於歐美創投熱絡，亞洲創投投資額則逆勢下滑，原因在於中國爆發新冠肺炎，拖累市場交易活動放緩所致，但儘管亞洲創投市場投資規模衰退，但仍有部分大型項目融資，包括東南亞叫車巨頭 Gojek 獲得 12 億美元融資，中國的視頻直播平台「快手」獲得 30 億美元融資，在線教育獨角獸猿輔導完成 G 輪 10 億美元的融資。

郭冠纓分析，儘管第 1 季歐美亞市場不乏鉅額融資案，但受疫情影響，預估第 2 季創投前景恐怕不太樂觀，可預期新創事業的估值將經歷一波通案的重新修正，創投金額將明顯放緩。

但在疫情效應下，郭冠纓認為，仍有部分產業包括健康製藥、生物技術相關領域的公司，以及提供雲端串流服務可望獲得資金青睞；另外，企業資安技術和人工智能在物流、教育上的應用，也可望成為潛在投資目標。

另外，金融科技也是今年的熱門投資項目，部分數位銀行包含美國數位銀行 Chime(5 億美元)、英國公司 Revolut(5 億美元)、瑞典的 Klarna(2 億美元)，以及澳洲的數位銀行 Xinja(16 億美元) 都在本季獲得鉅額資金挹注。