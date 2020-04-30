歐元區Q1 GDP暴跌3.8% 急需更多經濟刺激

歐元區於週四 (30 日) 公佈第一季 GDP 增長率初值，報 -3.8%，較前值 0.1% 大幅衰退。顯示為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，歐洲各國政府仍有必要釋出更多的經濟刺激政策。

由於各國政府採取的社交距離及封鎖措施，導致企業面臨倒閉風險，且失業人口亦大幅攀升，儘管歐元區政府已採取了大規模的緊急刺激措施，但 Q1 的 GDP 仍暴跌 3.8%。

歐元區 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

其中，由於法國及西班牙政府採取刺激政策的空間有限，導致兩國於第一季的 GDP，皆下跌了超過 5%，此外，義大利為全球政府債務最高的國家之一，預期該國即將於週四 (30 日) 稍晚公佈的 GDP 數值，也將呈現大幅衰退。

此外，根據德國於週四 (30 日) 所公佈的就業數據，4 月份的失業人數大幅增加了 37.3 萬人，創下歷史高點。

德國失業人數變化、失業率 (圖：Bloomberg)

由於疫情對於歐元區經濟造成重大的打擊，歐洲各國考慮發行「新冠債券」(Corona Bonds)，以疏緩各國的財政壓力，但德國及荷蘭政府卻擔憂該債券可能導致的債務風險，因此仍抱持反對意見。

歐洲央行將於週四 (30 日) 針對刺激政策進行討論，為了減輕疫情的衝擊，央行已宣佈將於今年實施規模超過 1 兆歐元 (1.1 兆美元) 的資產購買計劃，但該措施是否足以避免歐洲經濟持續惡化，仍有待央行進一步討論。

此外，部份經濟學家擔憂，若歐洲各國政府未針對財政刺激政策進行協調，則將導致各國恢復速度不一致的問題，尤其是疫情的重災區義大利，在本週已遭國際評級機構惠譽 (Fitch) 調降信用評級至 BBB-。

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