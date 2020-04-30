手機晶片雙雄看旺5G手機出貨 供應鏈台積電、日月光投控營運吞定心丸

手機晶片大廠高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 本周同步釋出對今年 5G 手機出貨量展望，均維持疫情爆發前預估值，並透露中國市場需求已回溫，法人看好，在手機晶片大廠樂觀看今年 5G 手機晶片出貨下，有助晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、封測大廠日月光投控 (3711-TW) 等供應鏈下半年營運動能。

在本周法說會上，聯發科執行長蔡力行重申，今年全球 5G 手機出貨量上看 1.7 至 2 億支，維持先前預期，聯發科也認為，今年中系、非中系品牌廠均力推 5G 手機，可望帶動晶片出貨逐季成長。

無獨有偶，高通也維持先前預估，認為今年全球 5G 手機出貨量將達 1.75 至 2.25 億支，較聯發科看法更樂觀，並表示中國智慧型手機需求已回溫至接近正常水準，5G 如計畫進行中，新款機種需求優於預期。

高通也說，目前已簽訂 5G 授權合約超過 85 筆，超過 45 家廠商已發表或將推出商用 5G 裝置，且手機晶片銷售單價已從原本 23 美元，攀升至 31.8 美元。

台積電去年 10 月上調今年 5G 手機滲透率預估至 15%，近來在全球肺炎疫情持續蔓延下，總裁魏哲家日前在法說會上表示，今年全球手機出貨量估將衰退 7-9%，在整體手機規模減少下，5G 手機出貨也同步下修，但客戶持續佈局 5G 基建與手機，需求仍強，全年 5G 手機滲透率預估未調整，且 5G 採用矽產品需求較 4G 高出很多，仍支撐今年營收成長。

日月光投控財務長董宏思則表示，第 2 季營運可望延續首季動能，稼動率也可望略增至 8 成以上，但大環境變數多、訂單能見度不高，對下半年展望難以評論，他也強調，仍看好 5G 等新應用是長期成長動能。