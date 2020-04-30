億元大獎中獎少 公益彩券Q1扣繳金額年減34%

新冠肺炎疫情導致百業蕭條，但台彩銷售額卻不受影響，根據統計，今年第 1 季台彩銷售額共 532.2 億元，僅比去年同期微幅減少 0.4%，但中獎扣繳金額卻只剩 12.8 億元，年減幅高達 34%，原因在於財政部去年將免稅門檻提高至 5000 元，加上今年首季開出的億元大獎不多，導致扣繳金額縮水。

財政部今 (30) 日發布統計通報，第 4 屆公益彩券自 2014 年發行以來，截至去年底為止，近 6 年累計扣繳金額共 293 億元，其中又以 2015 年扣繳金額 57.4 億元居冠，2014 年扣繳金額 51.4 億元居次，2016 年到 2019 年每年平均扣繳金額則低於 50 億元。

財政部表示，2015 年扣繳金額創下本屆發行以來新高，原因在於當年威力彩接連開出頭獎，中獎金額創下威力彩發行後前二高，進而催化彩券買氣升溫所致。

根據統計，去年公益彩券銷售額共 1180 億元，為公益彩券發行以來第 4 高，較 2018 年增加 3.4%，其中電腦型銷售額 618 億元、比重 52.4%，較 2014 年減少 1.4 個百分點。

統計處指出，去年公益彩券發行盈餘 274 億元，其中提撥國民年金 123 億元、健保準備金 14 億元及地方政府社會福利 137 億元。