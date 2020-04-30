台股重回年線挑戰「萬一」 科技業Q2訂單左右盤勢走向

在美股與資金行情激勵下，台股週線再度收紅，大盤指數單週上漲 644.78 點，收在 10922.14 點，重新站回年線，上市公司市值也增加近 2 兆元，回升至 33 兆元關卡，但法人提醒，在疫情與科技業訂單未明的情況下，企業第 2 季財報仍有衰退隱憂，短線須留意漲多拉回的修正壓力。

為抵禦新冠肺炎疫情衝擊，各國央行卯足全力加碼祭出量化寬鬆，資金行情點火助攻下，台股 4 月大漲超過 1000 點，一路收復 5 日現、月線、季線，盤中更一度攻破「萬一」整數關卡，儘管最後略有回檔，但仍順利站穩年線。

富蘭克林華美投信表示，在資金行情與利多消息助攻下，推升台股繼續向上墊高，但受疫情影響，科技業 6、7 月訂單狀況還不明朗，短線須留意漲多拉回的修正壓力。

富蘭克林華美投信指出，台灣防疫有成，指揮中心連續 5 天宣布「零確診」，加上國際疫情有趨緩跡象，以及抗疫新藥臨床好消息頻傳，帶動股市短線偏多，但要注意的是，在疫情尚未完全穩定，經濟表現還沒恢復基本面前，下半年走勢仍有變數。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面主要受惠於歐美國家疫情和緩，解除封城禁令有望進入倒數計時，讓先前受疫情衝擊的汽車、運輸、觀光等族群上演補漲行情，成為點引領勢多頭的先發族群；而受惠於居家防疫的資訊電腦周邊表現則相對弱勢。

儘管近期重要科技大廠陸續釋出的法說、財報及展望表現，並且再次闡述全年五 G 手機展望不變，帶動大盤挑戰季線，但要留意物流部分恐將面臨第 2 季交貨的挑戰。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則提醒，台股目前股價淨值比為 1.6 倍，距離 10 年平均值 1.68 倍相去不遠，儘管短線偏多，但繼續向上挑戰前波高點的壓力較大。

周書玄表示，目前可確定手機等科技廠預期接下來訂單能見度偏低，恐將影響獲利與財報狀況，加上市場仍有雜音，短線須留意消息面變化。