〈美股盤後〉1987 年來最佳！美股以糟糕的一天結束一個好月份

受到美國經濟數據持續不佳、歐洲央行 (ECB) 未推出重大政策措施、美國傳出制定報復中國的戰略等利空消息衝擊，週四 (30 日) 美股以糟糕的一天結束一個好月份。

儘管週四美股四大指數收黑，但 4 月份整體股市表現卻相當亮眼，道瓊 4 月漲幅達 11%、標普月漲幅達 13%，創 1987 年以來最大單月漲幅，那指漲幅達 15%，創 2000 年以來最佳月份。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 320 萬例，死亡數突破 22.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 100 萬，死亡人數至少 6 萬。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 288.14 點，或 1.17%，收 24,345.72 點。

標普 500 指數下跌 27.08 點，或 0.92%，收 2,912.43 點。

那斯達克指數下跌 25.16 點，或 0.28%，收 8,889.55 點。

費城半導體指數下跌 66.52 點，或 3.70%，收 1,731.24 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品、通訊服務板塊上揚。材料板塊領跌、其次金融和公用事業板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全數勁揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.27%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.11%；臉書 (FB-US) 上漲 5.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.34%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。

道瓊 30 檔成分股多收低。美國運通 (AXP-US) 下跌 5.07%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 4.56%；聯合技術 (RTX-US) 下跌 4.66%；旅行家集團 (TRV-US) 下跌 4.52%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.65%；高盛 (GS-US) 下跌 3.48%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.14% 雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.77%。

費半成份股一片滿江紅。應用材料 (AMAT-US) 暴跌 8.58%；AMD (AMD-US) 下跌 2.37%；美光 (MU-US) 下跌 3.89%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.94%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.38%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.07%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.84%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.15%。

焦點個股與財報消息

蘋果盤後公布最新財報獲利營收雙雙優於預期，調整後每股純益為 2.55 美元，營收為 583 億美元，毛利率為 38.4%，該公司還宣布增加 500 億美元回購，但由於疫情不確定性，蘋果未發布下季財測，蘋果週四上漲 2.11% 至每股 293.80 美元，盤後其股價下跌逾 2%。

蘋果股價走勢圖。

麥當勞於週四盤前公佈 2020 財年第一季財報，受到肺炎疫情的影響，麥當勞於 Q1 獲利大幅衰退 17% 至 11.1 億美元，每股盈餘則為 1.47 美元，遜於市場預估，其股價下跌 0.24%。

經濟數據

美截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 383.9，預估 350，前值 442.7

美截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 503.325，前值 578.6

美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 1.3%，預估 1.4%，前值 1.8%

美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 -0.1%，預估 -0.3%，前值 0.1%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.7%，預估 1.5%，前值 1.8%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 -0.1%，預估 -0.1%，前值 0.2%

美國 3 月個人支出月增率報 -7.5%，預估 -4.2%，前值 0.2%

美國 3 月個人收入月增率報 -2.0%，預估 -1.5%，前值 0.6%

美個人支出月增率、個人收入月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示：「《華盛頓郵報》有關美國向中國採取報復行動的報導，令許多市場觀察人士感到困惑，因為它缺乏細節，還暗示美國可能取消中國持有的美國國債。我們對此表示懷疑。」

Oanda 分析師 Edward Moya 寫道：「經濟復甦是一個漫長的過程，這可能意味著一些投資者可能會等待，看看這種快速復甦最終是否會帶來小幅回檔。」

為了減輕疫情對於經濟造成的損害，美國聯準會週四宣布，擴大中小企業直接貸款計畫 (Main Street Business Lending Program) 的適用對象。

華爾街分析師表示，Fed 擴大了其主要的民間借貸工具，這將有助於現金流向最需要的地方，這只會是一件好事。