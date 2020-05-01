〈財報〉吉利德開始擴大生產瑞德西韋 Q1營收獲利優於預期

吉利德 (GILD-US) 週四 (30 日) 盤後公布第 1 季財報，營收和 EPS 表現優於市場預期，關於新冠肺炎 (COVID-19) 試驗性藥物「瑞德西韋」，吉利德表示已經開始擴大生產，將為此投入 5000 萬美元進行臨床實驗和提高產量。然而由於投資人聚焦愛滋病藥物第 2 季銷量可能受疫情衝擊，吉利德盤後股價下跌逾 2%。

吉利德週四盤後下跌 2%。稍早收盤報每股 84 美元，漲幅 1.03%。今年截至 30 日止，吉利德股價累計上漲 29.27%。

吉利德股價走勢。(來源: CNBC)

在電話會議中，投資人焦點放在瑞德西韋進展，以及吉利德愛滋藥物銷售在第 2 季可能因疫情受到的衝擊。

吉利德在聲明中說，為了持續研發對抗 COVID-19 療法，今年來的研發支出比去年增加約 1 億美元，其中 5000 萬美元擴大瑞德西韋產量以及進行臨床實驗的費用。不過吉利德已透過暫緩其他藥物臨床試驗的方式，抵銷一部分增加的支出。

吉利德主管表示，今年為瑞德西韋挹注的研發費用，有可能達到 10 億美元。

吉利德表示，預期 5 月底前將生產超過 14 萬個療程的瑞德西韋，年底前產量提高到 100 萬。

市場正高度期待抗 COVID-19 藥物趕快問世，然而目前有關瑞德西韋的試驗結果不一，凸顯疫情大流行期間，流行病學家爭相尋找有效療法和充分證據所面臨的挑戰。

由美國政府資助的大型臨床試驗顯示，瑞德西韋有效縮短病患康復時間。美國總統川普已敦促美國食品藥物管理局 (FDA)，盡快批准此藥用於抗疫。

Q1 基於 GAAP 的財報關鍵數據

總營收：55.48 億美元 vs. 54 億美元 (FactSet 調查)，去年同期 52.81 億美元

產品營收：54.67 億美元，去年同期 36 億美元

淨利：15.51 億美元，去年同期 36 億美元

稀釋後 EPS：1.22 美元，去年同期 1.54 美元

研發費用：11.01 億美元，去年同期 10.57 億美元

Q1 基於 non-GAAP 的財報關鍵數據

淨利：21.39 億美元，去年同期 36 億美元

稀釋後 EPS：1.68 美元 vs. 1.59 美元 (FactSet 調查)，去年同期 1.67 美元

研發費用：10.04 億美元，去年同期 9.32 億美元

各產品銷售表現

HIV：41 億美元，去年同期 36 億美元

HCV：7.29 億美元，去年同期 7.9 億美元

Yescarta：1.4 億美元，去年同期 9600 萬美元

其他產品營收：4.64 億美元，去年同期 6.96 億美元。

吉利德去年營收有 74% 來自愛滋病藥物組合，以 Biktarvy 最重要，該藥在 2018 年獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准上市，至今為吉利德帶來可觀營收。

Biktarvy 第 1 季銷售從去年同期增逾一倍至 17 億美元，高於 FactSet 預估共識值 15 億美元，帶動 HIV 藥物組合的整體銷售增加。

和許多已公布財報的藥廠相同，消費者在各種封鎖措施上路前大肆採購藥品囤貨，推升吉利德第 1 季業績。但也因為疫情大流行，病患不易取得愛滋藥物或 C 肝藥物，可能影響到這類藥品在第 2 季的銷量。