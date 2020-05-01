〈財報〉吉利德開始擴大生產瑞德西韋 Q1營收獲利優於預期
吉利德 (GILD-US) 週四 (30 日) 盤後公布第 1 季財報，營收和 EPS 表現優於市場預期，關於新冠肺炎 (COVID-19) 試驗性藥物「瑞德西韋」，吉利德表示已經開始擴大生產，將為此投入 5000 萬美元進行臨床實驗和提高產量。然而由於投資人聚焦愛滋病藥物第 2 季銷量可能受疫情衝擊，吉利德盤後股價下跌逾 2%。
吉利德週四盤後下跌 2%。稍早收盤報每股 84 美元，漲幅 1.03%。今年截至 30 日止，吉利德股價累計上漲 29.27%。
在電話會議中，投資人焦點放在瑞德西韋進展，以及吉利德愛滋藥物銷售在第 2 季可能因疫情受到的衝擊。
吉利德在聲明中說，為了持續研發對抗 COVID-19 療法，今年來的研發支出比去年增加約 1 億美元，其中 5000 萬美元擴大瑞德西韋產量以及進行臨床實驗的費用。不過吉利德已透過暫緩其他藥物臨床試驗的方式，抵銷一部分增加的支出。
吉利德主管表示，今年為瑞德西韋挹注的研發費用，有可能達到 10 億美元。
吉利德表示，預期 5 月底前將生產超過 14 萬個療程的瑞德西韋，年底前產量提高到 100 萬。
市場正高度期待抗 COVID-19 藥物趕快問世，然而目前有關瑞德西韋的試驗結果不一，凸顯疫情大流行期間，流行病學家爭相尋找有效療法和充分證據所面臨的挑戰。
由美國政府資助的大型臨床試驗顯示，瑞德西韋有效縮短病患康復時間。美國總統川普已敦促美國食品藥物管理局 (FDA)，盡快批准此藥用於抗疫。
Q1 基於 GAAP 的財報關鍵數據
- 總營收：55.48 億美元 vs. 54 億美元 (FactSet 調查)，去年同期 52.81 億美元
- 產品營收：54.67 億美元，去年同期 36 億美元
- 淨利：15.51 億美元，去年同期 36 億美元
- 稀釋後 EPS：1.22 美元，去年同期 1.54 美元
- 研發費用：11.01 億美元，去年同期 10.57 億美元
Q1 基於 non-GAAP 的財報關鍵數據
- 淨利：21.39 億美元，去年同期 36 億美元
- 稀釋後 EPS：1.68 美元 vs. 1.59 美元 (FactSet 調查)，去年同期 1.67 美元
- 研發費用：10.04 億美元，去年同期 9.32 億美元
各產品銷售表現
- HIV：41 億美元，去年同期 36 億美元
- HCV：7.29 億美元，去年同期 7.9 億美元
- Yescarta：1.4 億美元，去年同期 9600 萬美元
- 其他產品營收：4.64 億美元，去年同期 6.96 億美元。
吉利德去年營收有 74% 來自愛滋病藥物組合，以 Biktarvy 最重要，該藥在 2018 年獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准上市，至今為吉利德帶來可觀營收。
Biktarvy 第 1 季銷售從去年同期增逾一倍至 17 億美元，高於 FactSet 預估共識值 15 億美元，帶動 HIV 藥物組合的整體銷售增加。
和許多已公布財報的藥廠相同，消費者在各種封鎖措施上路前大肆採購藥品囤貨，推升吉利德第 1 季業績。但也因為疫情大流行，病患不易取得愛滋藥物或 C 肝藥物，可能影響到這類藥品在第 2 季的銷量。